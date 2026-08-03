В Ставропольском районе загорелся грузовой автомобиль и микроавтобус

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В воскресенье, 2 августа, в 14:50 на 985‑м км трассы М‑5 "Урал" пламя охватило фуру марки DAF и микроавтобус Citroen, сообщает ГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"