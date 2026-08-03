В Ставропольском районе загорелся грузовой автомобиль и микроавтобус

В воскресенье, 2 августа, в 14:50 на 985‑м км трассы М‑5 "Урал" пламя охватило фуру марки DAF и микроавтобус Citroen, сообщает ГКУ "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Для ликвидации возгорания на место прибыли спасатели из пожарно‑спасательной части № 146, медики скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции.
Причины пожара пока выясняются. О пострадавших в сообщении не говорится.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!