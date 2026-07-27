Два грузовика и легковушка столкнулись на "М-5" в Сызранском районе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 27 июля, на 929-м км трассы М-5 в Сызранском районе столкнулись три автомобиля: грузовые автомобили Scania, а также легковой Nissan Terrano, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"