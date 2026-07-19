Great Wall на перекрестке не пропустил "Газель", пострадали трое

В субботу, 18 июля, в Кинельском районе автомобиль Great Wall Poer King Kong столкнулся с "Газелью", сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что в 14:20 на 58 км автодороги М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск (подъезд к г. Оренбург) 48-летний водитель китайской иномарки при повороте на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении "ГАЗели", ехавшей по главной дороге.
Пострадавшие пассажиры автомобиля "ГАЗели" женщины 1981 г. р., 1963 г. р., 1969 г. р. — доставлены в больницу, после оказанной им медицинской помощи отпущены домой.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!