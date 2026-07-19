Great Wall на перекрестке не пропустил "Газель", пострадали трое

В субботу, 18 июля, в Кинельском районе автомобиль Great Wall Poer King Kong столкнулся с "Газелью", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что в 14:20 на 58 км автодороги М-5 "Урал" Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск (подъезд к г. Оренбург) 48-летний водитель китайской иномарки при повороте на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении "ГАЗели", ехавшей по главной дороге.

Пострадавшие пассажиры автомобиля "ГАЗели" женщины 1981 г. р., 1963 г. р., 1969 г. р. — доставлены в больницу, после оказанной им медицинской помощи отпущены домой.