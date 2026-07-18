В Сызрани подросток выбежал под колеса иномарки

В пятницу, 17 июля, в Сызрани пострадал несовершеннолетний пешеход, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, ДТП произошло в 14:15 на пр. Гагарина. 26-летний водитель Chevrolet Cruze допустил наезд на 15-летнего пешехода, который выбежал на проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.

Несовершеннолетнему пешеходу назначено стационарное лечение.