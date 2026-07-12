В Сызрани столкнулись два автомобиля Opel, пострадали ребенок и мужчина

В субботу, 11 июля, в 21:10 в Сызрани столкнулись Opel Antara и Opel Astra, передает ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в ГАИ, 61-летний водитель Opel Antara, в районе дома № 10 по ул. Дизельная двигался в направлении ул. Расковой. В пути он не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося авто и столкнулся с Opel Astra под управлением 29-летнего водителя.

В ДТП телесные повреждения получили 4-летний и 28-летний пассажиры автомобиля Opel Astra. От госпитализации они отказались.