В Новокуйбышевске подросток на мотоцикле влетел в дерево

В понедельник, 6 июля, в 14:40 Новокуйбышевске 15-летний водитель мотоцикла Darex Matay наехал на дерево, передает ГУ МВД по Самарской области.

ГУ МВД по Самарской области

Как уточнили в ГАИ, мотоциклист двигался по грунтовой дороге со стороны пос. Гранный в сторону протока "Старая Волга".В пути он не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства и врезался в дерево. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.