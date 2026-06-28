На тольяттинской "платке" иномарка влетела под стоящий КамАЗ, пострадали мужчина и младенец

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В воскресенье, 28 июня, в 13:20 на 90 км дороги "Обход Тольятти" 27-летний водитель на Belgee X50 въехал в стоящий в крайней правой полосе КамАЗ в составе с полуприцепом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.