Ребёнок госпитализирован в Самаре после наезда иномарки

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В субботу, 15 августа, в Октябрьском районе Самары 27-летний мужчина на Kia Rio наехал на семилетнего мальчика, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области