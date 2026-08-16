Диана Шнайдер одержала победу во втором круге турнира в Цинциннати

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер вышла в третий круг "тысячника" в Цинциннати, одолев на старте турнира немку Татьяну Марию, занимающую в мировом рейтинге 80-е место, пишет championat.com.

Встреча соперниц продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась со счётом 6:2, 7:5.

По ходу матча Шнайдер сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Мария подала навылет также один раз, сделала шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем круге Шнайдер сразится с финалисткой "Ролан Гаррос" — 2026 польской теннисисткой Майей Хвалиньской.