ГК "Лада" обыграл "СКА-Минск"

В своем первом контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону гандбольная "Лада" в Минске убедительно обыграла "СКА-Минск".
Товарищеский поединок, который состоялся в "Доме гандбола", завершился крупным успехом тольяттинок со счетом 43:27.
По его итогам главный тренер "Лады" Владимир Полетаев поделился своими впечатлениями от этой игры: "Мы поделили нашу команду на три состава, которые сыграли поровну, по 20 минут, чтобы посмотреть различные новые связки. Сказывается, видимо, усталость, накопленная на сборах за последние дни. Иначе я не могу объяснить, почему у девчонок из первого состава, который планируется сделать основным на августовскую Спартакиаду, игра не задалась. Белоруски встали в активную защиту "три-три", что привело к множеству наших потерь. Вторая команда мячей на семь оторвалась. А третья довела дело до внушительной форы — "плюс 16". Но я не стал бы эту разницу преувеличивать. Есть моменты хорошие, есть похуже. Работы еще много, отрабатываем новые комбинации, но выглядят они пока еще сыро. Главное — уже есть понимание того, как двигаться в нашей предсезонной работе дальше".
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!