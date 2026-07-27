ГК "Лада" обыграл "СКА-Минск"

В своем первом контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону гандбольная "Лада" в Минске убедительно обыграла "СКА-Минск".

Товарищеский поединок, который состоялся в "Доме гандбола", завершился крупным успехом тольяттинок со счетом 43:27.

По его итогам главный тренер "Лады" Владимир Полетаев поделился своими впечатлениями от этой игры: "Мы поделили нашу команду на три состава, которые сыграли поровну, по 20 минут, чтобы посмотреть различные новые связки. Сказывается, видимо, усталость, накопленная на сборах за последние дни. Иначе я не могу объяснить, почему у девчонок из первого состава, который планируется сделать основным на августовскую Спартакиаду, игра не задалась. Белоруски встали в активную защиту "три-три", что привело к множеству наших потерь. Вторая команда мячей на семь оторвалась. А третья довела дело до внушительной форы — "плюс 16". Но я не стал бы эту разницу преувеличивать. Есть моменты хорошие, есть похуже. Работы еще много, отрабатываем новые комбинации, но выглядят они пока еще сыро. Главное — уже есть понимание того, как двигаться в нашей предсезонной работе дальше".