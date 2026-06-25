Самарская область примет финал Спартакиады учащихся России по современному пятиборью

С 29 июня по 2 июля в Самарской области будут проходить финальные соревнования XIII летней Спартакиады учащихся России (юношеской) по современному пятиборью.
Спартакиада учащихся проводится Министерством спорта России в соответствии с распоряжением Правительства с 2015 года. Это комплексное всероссийское спортивное мероприятие, которое проводится в рамках реализации государственной программы "Спорт России" с целью совершенствования системы подготовки спортивного резерва в субъектах РФ.
В 2026 году соревнования включают три этапа, в том числе всероссийский финал. Финальные соревнования летней Спартакиады проводятся по 51 виду спорта.
Самарская область в этом году станет местом проведения финала по современному пятиборью. Турнир будет проходить в Самаре на базе спортивного комплекса "Орбита". Инфраструктура спорткомплекса и расположенного рядом стадиона "Орбита" позволяет провести все дисциплины современного пятиборья в одной локации: плавание, фехтование, гонки с препятствиями на 100-метровой полосе препятствий, бег и стрельбу.
В финальных соревнованиях по современному пятиборью участвуют юноши и девушки в возрасте 17-18 лет. Участники отбирались по итогам всероссийских соревнований и первенства России, которые проходили в феврале–апреле 2026 года. Финалистами стали команды 15 регионов: Москвы и Санкт-Петербурга, Луганской народной республики, Башкортостана, Краснодарского края, Ивановской, Калининградской, Кировской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Челябинской области.
В составе сборной команды Самарской области выступят воспитанники отделения современного пятиборья ГАУ СШОР № 5: Дмитрий Пачколин, Игорь Семенов, Валерий Мельников, Полина Романова и Татьяна Городкова.
30 июня пройдут соревнования среди юношей, 1 июля — среди девушек. Церемония открытия запланирована на 10:00 30 июня в спортивном зале СК "Орбита", церемонии награждения — по окончании соревнований, в 16:00 30 июня и 1 июля на поле стадиона "Орбита".
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!