Самарская область примет финал Спартакиады учащихся России по современному пятиборью

С 29 июня по 2 июля в Самарской области будут проходить финальные соревнования XIII летней Спартакиады учащихся России (юношеской) по современному пятиборью.

Спартакиада учащихся проводится Министерством спорта России в соответствии с распоряжением Правительства с 2015 года. Это комплексное всероссийское спортивное мероприятие, которое проводится в рамках реализации государственной программы "Спорт России" с целью совершенствования системы подготовки спортивного резерва в субъектах РФ.

В 2026 году соревнования включают три этапа, в том числе всероссийский финал. Финальные соревнования летней Спартакиады проводятся по 51 виду спорта.

Самарская область в этом году станет местом проведения финала по современному пятиборью. Турнир будет проходить в Самаре на базе спортивного комплекса "Орбита". Инфраструктура спорткомплекса и расположенного рядом стадиона "Орбита" позволяет провести все дисциплины современного пятиборья в одной локации: плавание, фехтование, гонки с препятствиями на 100-метровой полосе препятствий, бег и стрельбу.

В финальных соревнованиях по современному пятиборью участвуют юноши и девушки в возрасте 17-18 лет. Участники отбирались по итогам всероссийских соревнований и первенства России, которые проходили в феврале–апреле 2026 года. Финалистами стали команды 15 регионов: Москвы и Санкт-Петербурга, Луганской народной республики, Башкортостана, Краснодарского края, Ивановской, Калининградской, Кировской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Челябинской области.

В составе сборной команды Самарской области выступят воспитанники отделения современного пятиборья ГАУ СШОР № 5: Дмитрий Пачколин, Игорь Семенов, Валерий Мельников, Полина Романова и Татьяна Городкова.

30 июня пройдут соревнования среди юношей, 1 июля — среди девушек. Церемония открытия запланирована на 10:00 30 июня в спортивном зале СК "Орбита", церемонии награждения — по окончании соревнований, в 16:00 30 июня и 1 июля на поле стадиона "Орбита".