Диана Шнайдер взяла российское дерби в Вашингтоне

В ночь с 31 июля на 1 августа на турнирах WTA в Вашингтоне и Мемфисе завершились матчи ¼ финала. Одна из встреч представляла собой российское дерби. На "пятисотнике" в столице США за выход в полуфинал сражались воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и Людмила Самсонова, сообщает championat.com.

Шнайдер, посеянная под четвертым номером, и Самсонова идут в рейтинге 18-й и 70-й соответственно. Они уже в четвертый раз играли друг с другом. Диана вела 2-1, в том числе 1-0 на харде (в четвертьфинале Торонто-2024 она победила 4:6, 6:1, 6:4). Однако последний матч, на Уимблдоне в этом году, выиграла Людмила (6:4, 4:6, 6:2).

В этот раз Шнайдер играла чище и за счет этого добилась победы. В первом сете она лишь однажды не сумела избежать брейк-пойнтов на своей подаче. В пятом гейме Диана подтверждала только что сделанный брейк и ушла с двойного брейк-пойнта — 4:1. Шнайдер удержала этот отрыв и в девятом гейме подала на партию — 6:3 за 45 минут. В этом сете она допустила 10 невынужденных ошибок, а Самсонова — целых 23.

Во второй партии Людмила сделала еще больше невынужденных — 26, так что общее количество составило 49. Шнайдер, начавшая сет с брейка, не могла этим не воспользоваться. В четвертом гейме Диана, правда, отдала подачу, в результате чего счет сравнялся — 2:2. Однако сразу после этого Шнайдер еще раз взяла гейм на подаче соперницы, и этого преимущества ей хватило, чтобы закончить матч в свою пользу, — 6:3, 6:4 за 1 час 32 минуты.

Шнайдер в 15-й раз в карьере вышла в полуфинал на уровне тура, в том числе в третий раз в этом сезоне — после "Ролан Гаррос" и Аделаиды. Россиянка в 10-й раз в этом году обыграла теннисистку не из топ-50 (при трех поражениях). В полуфинале Вашингтона Диана сыграет с Джессикой Пегулой, которая в своем четвертьфинале выбила Анну Калинскую — 6:3, 7:5.

Полуфинал в Вашингтоне состоится в субботу, 1 августа, финал — в воскресенье, 2 августа.