"КуйбышевАзот" — генеральный партнер "Поволжской регаты — 2026"

С 25 июня по 1 июля в акватории Куйбышевского водохранилища прошли Всероссийские соревнования по парусному спорту "Поволжская регата — 2026", собравшие сильнейших российских гонщиков разных возрастов. Мероприятие состоялось на базе яхт-клуба "Дружба", развивающегося при поддержке предприятия "КуйбышевАзот" — генерального партнёра регаты.

В этом году в Тольятти съехалось порядка 600 спортсменов из 31 региона России, от Калининграда до Владивостока. Соревнования проходили в девятнадцати классах яхт и стали финальным этапом отбора на Всероссийскую Спартакиаду сильнейших. В рамках регаты также прошли этапы Кубка России в классах Финн и Торнадо.

Соревнования прошли сразу на четырёх гоночных дистанциях, что позволило одновременно проводить старты для различных классов яхт и парусных досок. В программе были представлены как детско-юношеские, так и олимпийские классы:

29-й, 420, Финн, 49-й, 49-й FX, Торнадо, 470, Лазер, Лазер-радиал, Луч, Луч-радиал, Луч-мини, парусная доска IQF, Кайтбординг-формула кайт, Оптимист, Кадет, Зум-8, Ракета-270, Лазер 4.7.

Работа дистанций была организована таким образом, чтобы обеспечить безопасное проведение гонок, объективное судейство и максимально эффективное использование погодных условий, которые стали настоящим испытанием на прочность для участников соревнований — ветер менялся от полного штиля до штормовых значений.

На старт Поволжской регаты вышло более 100 воспитанников заводского яхт-клуба "Дружба", ставшего одной из основных площадок регаты, где ежедневно проходили старты, работа гоночных комитетов, подготовка спортсменов и техническое обеспечение.

Высокий уровень материально-технического обеспечения и успешная работа тренерского состава позволяют юным яхтсменам оттачивать свое мастерство и прибавлять от гонки к гонке. В копилке "Дружбы" 19 медалей разного достоинства — 7 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовых. Победителями в своих классах яхт стали: Семенов Максим, Шутова Елизавета, Кузин Иван, Ан Аделина, Петрова Стефания, Лаздин Дмитрий и Лаздин Иван.

"Поволжская регата" уже много лет остаётся одной из ключевых всероссийских регат, объединяя спортсменов, тренеров, судей и представителей парусных клубов со всей страны. Для молодых яхтсменов участие в соревнованиях является важным этапом спортивного роста, а для опытных спортсменов — возможностью подтвердить своё мастерство в борьбе с сильнейшими соперниками.

КуйбышевАзот, со своей стороны, продолжает работу по поддержке и развитию парусного спорта, помогая воспитывать будущих чемпионов и раскрывать потенциал юных спортсменов. Предприятие на протяжении многих десятилетий вкладывает серьезные средства в развитие яхт-клуба "Дружба", являющегося важным социальным объектом компании, на базе которого работают три детские спортивные школы. Такой подход дает свои результаты, способствуя популяризации парусного спорта не только в родном регионе, но и далеко за его пределами.