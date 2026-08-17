В сезоне 2026/2027 у "Лады" будет два фарм-клуба

С сезона 2026/2027 в системе ХК "Лада" появятся два фарм-клуба из ВХЛ — АКМ (Тула) и "Южный Урал" (Орск), сообщает пресс-служба клуба.

Как говорится в заявлении "Лады", партнерство сразу с двумя командами поможет хоккеистам системы получить больше игрового времени и возможностей для роста на профессиональном уровне. Для молодых игроков это шанс быстрее адаптироваться ко взрослому хоккею, а для тех, кому необходима постоянная практика, — сохранять игровой ритм и продолжать прогрессировать в течение сезона.

"Два фарм-клуба дают нам больше возможностей и гибкость в ротации состава. Чем больше у клуба инструментов для развития своих игроков, тем сильнее становится вся система в целом. В российском хоккее уже есть успешные примеры такой модели, и практика показывает, что она помогает клубам эффективнее раскрывать потенциал игроков. Это решение пойдет на пользу и "Ладе", и нашим хоккеистам", - отметил позитивные стороны партнерства генеральный директор ХК "Лада" Виталий Злобин.

Он также подчеркнул, что переход между командами системы станет более гибким. Игроки буду получать необходимую и постоянную практику в ВХЛ. Те, кто будет подтверждать свой уровень игрой и результатами, получат шанс в составе "Лады" и выступать в КХЛ.