Стенд Самарской области на "ИННОПРОМ. Беларусь" посетили посол Беларуси в РФ и генеральный консул в Уфе

Стенд Самарской области на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Юрий Селиверстов и Генеральный консул Республики Беларусь в Уфе Александр Ковалев.

Глава делегации, заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк продемонстрировал гостям экспонаты: робототехнический комплекс для работы со станком компании "Тесвел", программно-аппаратный комплекс для диагностики и скрининга "ПАК Здоровье" от ООО "Монтеграция", желатиновые капсулы от ООО "Арсенал атлета", самоходный опрыскиватель-распределитель ТУМАН-4 от ООО "Пегас-Агро", программно-аппаратный комплекс "Акустический мониторинг" от АО "СМАРТС", макет малого космического аппарата "Аист-2Т" от РКЦ "Прогресс" и другие разработки.

На стенде региона прошло подписание Плана мероприятий на 2027–2029 годы по реализации Соглашения между правительством Самарской области и правительством республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. Подписи поставили Павел Финк и председатель государственного концерна "Белнефтехим" Илья Икан в присутствии Юрия Селиверстова. Илья Икан также осмотрел экспозицию и познакомился с разработками самарских компаний.

На полях "ИННОПРОМа" прошла встреча Павла Финка и первого заместителя Министра промышленности Республики Беларусь Виктора Щетько. Стороны обсудили расширение взаимной торговли и увеличение объёмов поставок продукции региональных предприятий в Беларусь, а также условия доступа на белорусский рынок.

Важным событием второго дня стала церемония передачи в опытную эксплуатацию троллейбуса модели 32100D производства холдинга "БЕЛКОММУНМАШ". Троллейбус будет работать на улицах Самары. Между МП г. о. Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" и ОАО "Управляющая компания холдинга "БЕЛКОММУНМАШ" подписан договор о передаче. Подписи поставили директор "ТТУ" Дмитрий Петров и генеральный директор холдинга Михаил Сыманович в присутствии Павла Финка и Виктора Щетько.