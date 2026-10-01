Стенд Самарской области на "ИННОПРОМ. Беларусь" посетили посол Беларуси в РФ и генеральный консул в Уфе

Стенд Самарской области на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Юрий Селиверстов и Генеральный консул Республики Беларусь в Уфе Александр Ковалев.
Глава делегации, заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк продемонстрировал гостям экспонаты: робототехнический комплекс для работы со станком компании "Тесвел", программно-аппаратный комплекс для диагностики и скрининга "ПАК Здоровье" от ООО "Монтеграция", желатиновые капсулы от ООО "Арсенал атлета", самоходный опрыскиватель-распределитель ТУМАН-4 от ООО "Пегас-Агро", программно-аппаратный комплекс "Акустический мониторинг" от АО "СМАРТС", макет малого космического аппарата "Аист-2Т" от РКЦ "Прогресс" и другие разработки.
На стенде региона прошло подписание Плана мероприятий на 2027–2029 годы по реализации Соглашения между правительством Самарской области и правительством республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. Подписи поставили Павел Финк и председатель государственного концерна "Белнефтехим" Илья Икан в присутствии Юрия Селиверстова. Илья Икан также осмотрел экспозицию и познакомился с разработками самарских компаний.
На полях "ИННОПРОМа" прошла встреча Павла Финка и первого заместителя Министра промышленности Республики Беларусь Виктора Щетько. Стороны обсудили расширение взаимной торговли и увеличение объёмов поставок продукции региональных предприятий в Беларусь, а также условия доступа на белорусский рынок.
Важным событием второго дня стала церемония передачи в опытную эксплуатацию троллейбуса модели 32100D производства холдинга "БЕЛКОММУНМАШ". Троллейбус будет работать на улицах Самары. Между МП г. о. Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" и ОАО "Управляющая компания холдинга "БЕЛКОММУНМАШ" подписан договор о передаче. Подписи поставили директор "ТТУ" Дмитрий Петров и генеральный директор холдинга Михаил Сыманович в присутствии Павла Финка и Виктора Щетько.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???