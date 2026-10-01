Дождь, мокрый снег и гололедица ожидают Самарскую область в ближайшие дни

3 и 4 октября в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия, предупреждает главное управление МЧС России по Самарской области.

Прогнозируются дождь и мокрый снег, на дорогах возможна гололедица.

В пятницу, 2 октября, ожидается понижение температуры до +4..+9 C°.

Владельцам частных домов рекомендуется заранее проверить и подготовить дренажные системы — это поможет эффективно отводить дождевой сток и избежать подтоплений.

Водителям стоит быть особенно внимательными: из‑за скользкого покрытия важно соблюдать умеренный скоростной режим и держать безопасную дистанцию.

Чтобы не допустить переохлаждения, подбирайте одежду по погоде и по возможности сокращайте время пребывания на улице.