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Билайн обеспечил фонд "Старость в радость" бесплатной федеральной горячей линией

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн предоставил благотворительному фонду "Старость в радость" бесплатный федеральный номер горячей линии — 8(800)700-44-01. Теперь пожилые люди и социальные работники из любого региона России могут обратиться в фонд, рассказать о своей ситуации и получить необходимую консультацию и помощь. Запуск горячей линии приурочен к Международному дню пожилых людей, который отмечается 1 октября.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Звонки на номер бесплатны для обратившихся. Это позволяет специалистам фонда уделять каждому разговору столько времени, сколько необходимо: подробно разбирать ситуацию, уточнять запрос и определять, какая помощь требуется человеку.

Фонд "Старость в радость" работает с пожилыми людьми по всей России: помогает с лечением и уходом, организует поставки необходимых вещей, развивает программы полезной занятости и обучает специалистов социальной сферы. Телефон остаётся одним из ключевых каналов связи с людьми, которым нужна поддержка, особенно в регионах.

Билайн предоставил фонду федеральный номер и услуги связи на благотворительной основе. Кроме того, компания обеспечивает фонд корпоративной мобильной связью и высокоскоростным интернетом в конференц-зале, который используется в том числе для дистанционного обучения специалистов из регионов.

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию Билайна:

"Для благотворительных организаций технологии — это прежде всего рабочий инструмент, от надёжности и доступности которого напрямую зависит помощь людям. Поэтому мы стремимся предоставлять фондам не разовую поддержку, а решения, которые они могут использовать каждый день. Бесплатная федеральная горячая линия позволит "Старости в радость" быть доступнее для пожилых людей и социальных работников независимо от того, где они находятся".

Юлия Мансурова, директор по фандрайзингу и маркетингу фонда "Старость в радость":

"Связь для фонда — не технический вопрос, а базовая опора. Билайн предоставил не только федеральный номер для горячей линии, но и стабильный интернет для обучающих программ. Мы работаем с регионами, проводим семинары, обучающие модули, супервизии и другие встречи в том числе в онлайн-форматах. Сегодня технологии помогают передавать опыт быстрее и эффективнее — специалисты из удалённых регионов могут подключаться к занятиям, задавать вопросы, обмениваться практиками и чувствовать себя частью общего процесса, даже если находятся за тысячи километров. Поэтому сегодня любой фонд зависит от цифровизации, и мы рады, что нашим партнёром в этом процессе стал Билайн".

Запуск горячей линии продолжает многолетнее сотрудничество Билайна и фонда "Старость в радость". Клиенты оператора могут поддерживать фонд с баланса мобильного телефона, в том числе с помощью регулярных благотворительных пожертвований. К партнёрству присоединяются и сотрудники компании: ежегодно в преддверии Нового года сотрудники Билайна по всей России подписывают и отправляют открытки подопечным фонда.

Работа со старшим поколением — одно из направлений социальных проектов Билайна. Компания развивает решения, направленные на повышение доступности цифровых сервисов и цифровой грамотности пожилых людей. В частности, в рамках концепции "Ясный язык" Билайн адаптировал основные термины и положения договоров, сделав их более понятными, а также разработал упрощённые формы для ознакомления в офисах.

Совместно с проектом "Московское долголетие" компания проводит мероприятия для старшего поколения и изучает цифровые потребности этой аудитории. Еще одно направление — волонтёрское сообщество "Амбассадоры кибербезопасности". Его участники проводят в разных городах России занятия по цифровой безопасности для людей разных возрастов — пожилых, детей и подростков. Они рассказывают, как распознавать мошеннические схемы, защищать персональные данные и безопасно пользоваться цифровыми сервисами. В 2025 году обучение прошли 5 тыс. человек, а за первые три квартала 2026 года — уже 7 тыс.

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