В Нефтегорске запустили новую модель межведомственного взаимодействия в рамках спецпроекта "Вызов"

В Нефтегорском районе успешно завершилась окружная стратегическая сессия "Семья на первом месте: семьесбережение и профилактика социального сиротства". Мероприятие прошло в рамках спецпроекта "Вызов" — ключевого элемента стратегической программы "Дети в семье", реализуемой Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Спецпроект "Вызов" сегодня выступает главным драйвером системных изменений в сфере защиты детства на местах. Его философия проста, но фундаментальна: государство не должно просто реагировать на кризис, оно должно упреждать его, создавая вокруг семьи надежный каркас поддержки. "Вызов" объединяет специалистов из разных сфер, ломает межведомственные барьеры и заставляет систему работать на опережение, чтобы каждая семья, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации, получила помощь вовремя.

Площадка в Нефтегорске собрала представителей ключевых ведомств Южного округа Самарской области: Нефтегорского, Алексеевского, Борского, Большеглушицкого и Большечерниговского районов. Работа вышла за рамки стандартных совещаний и прошла в формате интенсивного практического взаимодействия.

Участники проанализировали результаты своей работы по профилактике социального сиротства и семьесбережению, которую они ведут с 2024 года, детально разобрали проблемные зоны, составив подробную карту системных барьеров. В рамках проектирования "бесшовного алгоритма" коммуникации специалисты разных профилей устранили дублирующие функции, чтобы полностью исключить риск потери экстренных сигналов о семейном неблагополучии. Важной частью сессии стал разбор реальных жизненных сценариев: команды разработали сквозные планы помощи для опекунских семей, одиноких матерей в кризисе и родителей, столкнувшихся с зависимостями.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчёркивал, что сохранение семьи и детства является безусловным приоритетом региональной политики. "На сегодняшний день семьесбережение — один из главных векторов социальной политики государства и Самарской области, — отмечает Екатерина Сеницкая, советник Губернатора Самарской области, региональный куратор спецпроекта "Вызов". — Подобные встречи крайне важны, потому что они помогают специалистам "сверять часы". Мы смотрим, какая работа ведется на территориях, понимаем, какая именно помощь нужна самим специалистам на местах, и видим, что нужно поправить в системе, чтобы она работала эффективнее. Только так мы можем создать действительно работающий механизм поддержки семьи. Мы должны делать всё возможное, чтобы семьи сохранялись, а дети росли со своими мамами и папами, чувствуя любовь и безопасность".

Сегодня семьесбережение является безусловным приоритетом и главной целью национального проекта "Семья", инициированного Президентом России. Нацпроект меняет саму парадигму государственной политики: фокус смещается с изъятия детей из неблагополучных семей на комплексную, адресную и своевременную поддержку родителей. Государство инвестирует в человеческий капитал, создавая единое пространство заботы, где каждый ребенок имеет право на счастливое детство в кровной семье.

"Эта стратегическая сессия была для меня невероятно полезной, — делится впечатлениями одна из участниц стратсессии. — Главное преимущество таких форматов в том, что мы смогли увидеть, как работают другие учреждения, перенять их опыт. Мы обменялись лучшими практиками, обсудили реальные кейсы и нашли решения в ситуациях, которые раньше казались нам сложными. Теперь я точно знаю, какие дополнительные инструменты можно применить в своей работе, чтобы помогать семьям еще эффективнее".

Главным практическим итогом окружной сессии стало закрепление единого сквозного протокола межведомственного взаимодействия. Этот документ станет надежной инструкцией для специалистов, помогая эффективно защищать детей Южного округа и, самое главное, сохраняя их в кровных семьях.