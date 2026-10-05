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Экология Общество

Ботанический сад в Самаре переходит на осенний режим

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с уменьшением продолжительности светового дня с понедельника, 5 октября, Ботанический сад переходит на осенний режим работы, сообщили в Самарском университете.

Фото: Самарский университет

Время посещения:

в будние дни — с 10:00 до 18:00 (вход в сад возможен до 17:15),

в выходные дни — с 10:00 до 17:00 (вход в сад возможен до 16:15);

среда — санитарный день.

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