Ботанический сад в Самаре переходит на осенний режим

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В связи с уменьшением продолжительности светового дня с понедельника, 5 октября, Ботанический сад переходит на осенний режим работы, сообщили в Самарском университете.

Фото: Самарский университет