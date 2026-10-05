Ботанический сад в Самаре переходит на осенний режим

В связи с уменьшением продолжительности светового дня с понедельника, 5 октября, Ботанический сад переходит на осенний режим работы, сообщили в Самарском университете.
Время посещения:
в будние дни — с 10:00 до 18:00 (вход в сад возможен до 17:15),
в выходные дни — с 10:00 до 17:00 (вход в сад возможен до 16:15);
среда — санитарный день.
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Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????