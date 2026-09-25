На Красноглинском пляже вырубают опасные деревья

Жители Красноглинского района не раз обращали внимание на аварийные деревья у пляжа — они могли упасть и травмировать отдыхающих. Специалисты проверили насаждения и подтвердили: ряд деревьев действительно представляет угрозу, сообщили в региональном минприроды.
Специалисты провели натурные обследования и составили акты в соответствии с приказом Минприроды России от 25 марта 2026 г. № 162.
Опасными признаны деревья, расположенные непосредственно над зоной массового отдыха: у них зафиксированы глубокие трещины стволов, сухобочины, наклон более 45 градусов, а также поражения гнилями и грибами. Рубка таких насаждений необходима для предотвращения угрозы жизни и здоровью жителей и гостей Красноглинского района.
"Работы по валке, раскряжевке и утилизации порубочных остатков выполняет ГБУ СО "Самаралес" — с соблюдением требований пожарной и санитарной безопасности в лесах", — уточнили в министерстве.
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А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????