16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В минприроды озвучили версию отравления реки Овсянка В Самарской области обновили структуру ведения Красной книги В Самарской области лесоводы сохраняют традиции пчеловодства В Пестравском районе отравили реку Овсянку Плавучий завод на Волге: 45 лет на страже рыбных запасов

Экология Общество

В минприроды озвучили версию отравления реки Овсянка

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В минувшую субботу, 15 августа, межведомственная группа под руководством экологического надзора минприроды Самарской области осуществила выезд на реку Овсянка в Пестравском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Специалисты лаборатории "Природоохранного центра" отобрали пробы воды в трех точках для проведения дальнейших исследований. Визуально отмечено помутнение воды до белесого цвета и гибель водных биоресурсов. Предприятия и какие-либо объекты-загрязнители на территории отсутствуют.

"От жителей поступила информация о недавней работе техники с емкостью вблизи водного объекта. По результатам лабораторных исследований материалы будут направлены в администрацию района для работы совместно с полицией в целях установления собственника транспорта и возбуждения административного дела", — уточнили в министерстве.

Напомним, специалисты ведомства 11 августа провели отбор и анализ проб воды. Установлено, что содержание растворенного кислорода соответствует критериям экстремально высокого загрязнения. Также в водах  реки зафиксировано превышение нормы по химическому потреблению кислорода (6 ПДК), по содержанию сульфатов (4,46 ПДК), хлоридов (4,31 ПДК) и фенолов (2,3 ПДК). 

Река Овсянка является правым притоком р. Большой Иргиз, которая впадает в Волгу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6