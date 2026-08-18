В минприроды озвучили версию отравления реки Овсянка

В минувшую субботу, 15 августа, межведомственная группа под руководством экологического надзора минприроды Самарской области осуществила выезд на реку Овсянка в Пестравском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты лаборатории "Природоохранного центра" отобрали пробы воды в трех точках для проведения дальнейших исследований. Визуально отмечено помутнение воды до белесого цвета и гибель водных биоресурсов. Предприятия и какие-либо объекты-загрязнители на территории отсутствуют.
"От жителей поступила информация о недавней работе техники с емкостью вблизи водного объекта. По результатам лабораторных исследований материалы будут направлены в администрацию района для работы совместно с полицией в целях установления собственника транспорта и возбуждения административного дела", — уточнили в министерстве.
Напомним, специалисты ведомства 11 августа провели отбор и анализ проб воды. Установлено, что содержание растворенного кислорода соответствует критериям экстремально высокого загрязнения. Также в водах реки зафиксировано превышение нормы по химическому потреблению кислорода (6 ПДК), по содержанию сульфатов (4,46 ПДК), хлоридов (4,31 ПДК) и фенолов (2,3 ПДК).
Река Овсянка является правым притоком р. Большой Иргиз, которая впадает в Волгу.
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.