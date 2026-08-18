В минприроды озвучили версию отравления реки Овсянка

В минувшую субботу, 15 августа, межведомственная группа под руководством экологического надзора минприроды Самарской области осуществила выезд на реку Овсянка в Пестравском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты лаборатории "Природоохранного центра" отобрали пробы воды в трех точках для проведения дальнейших исследований. Визуально отмечено помутнение воды до белесого цвета и гибель водных биоресурсов. Предприятия и какие-либо объекты-загрязнители на территории отсутствуют.

"От жителей поступила информация о недавней работе техники с емкостью вблизи водного объекта. По результатам лабораторных исследований материалы будут направлены в администрацию района для работы совместно с полицией в целях установления собственника транспорта и возбуждения административного дела", — уточнили в министерстве.

Напомним, специалисты ведомства 11 августа провели отбор и анализ проб воды. Установлено, что содержание растворенного кислорода соответствует критериям экстремально высокого загрязнения. Также в водах реки зафиксировано превышение нормы по химическому потреблению кислорода (6 ПДК), по содержанию сульфатов (4,46 ПДК), хлоридов (4,31 ПДК) и фенолов (2,3 ПДК).

Река Овсянка является правым притоком р. Большой Иргиз, которая впадает в Волгу.