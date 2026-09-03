16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Капремонт водохранилища "Крутой Дол" продолжается в Сергиевском районе В Самарской области появилась дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями Федеральное финансирование водохозяйственного комплекса Самарской области выросло в 1,5 раза Минприроды: "Нефтяное пятно на Волге не относится к категории ЧС и не угрожает жизни" Авито: жители Самары могут поддержать краснокнижных животных и растения в специальном проекте

Экология Общество

Капремонт водохранилища "Крутой Дол" продолжается в Сергиевском районе

СЕРГИЕВСК. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За 35 лет эксплуатации плотина износилась, ее обследовали включили в областную госпрограмму для капитального ремонта. Объект уже очистили от зарослей, устроили дренажную канаву с геотекстилем и георешеткой, демонтировали старые кольца водовыпуска. Об этом рассказали в региональном минприроды.

Фото: Минприроды Самарской области

Впереди укрепление откосов, ремонт гребня и замена задвижек. Завершение работ планируют в 2027 году.

Водохранилище обеспечивает техническое и противопожарное водоснабжение, а также защищает окрестные села от паводков.

Также в этом году завершится капремонт плотины в Пестравке, начнется строительство дамбы в Большеглушицком районе, готовится проект реконструкции ГТС в Елховском районе и корректировка проекта дамбы в Похвистнево.

Проводится расчистка двух прудов и озера в Шигонском, Исаклинском и Нефтегорском районах, продолжается расчистка Сызранки в по нацпроекту "Экологическое благополучие".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4