Капремонт водохранилища "Крутой Дол" продолжается в Сергиевском районе

За 35 лет эксплуатации плотина износилась, ее обследовали включили в областную госпрограмму для капитального ремонта. Объект уже очистили от зарослей, устроили дренажную канаву с геотекстилем и георешеткой, демонтировали старые кольца водовыпуска. Об этом рассказали в региональном минприроды.
Впереди укрепление откосов, ремонт гребня и замена задвижек. Завершение работ планируют в 2027 году.
Водохранилище обеспечивает техническое и противопожарное водоснабжение, а также защищает окрестные села от паводков.
Также в этом году завершится капремонт плотины в Пестравке, начнется строительство дамбы в Большеглушицком районе, готовится проект реконструкции ГТС в Елховском районе и корректировка проекта дамбы в Похвистнево.
Проводится расчистка двух прудов и озера в Шигонском, Исаклинском и Нефтегорском районах, продолжается расчистка Сызранки в по нацпроекту "Экологическое благополучие".
Последние комментарии
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Все уже давно попилено и вычищено …..
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.