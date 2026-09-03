Капремонт водохранилища "Крутой Дол" продолжается в Сергиевском районе

За 35 лет эксплуатации плотина износилась, ее обследовали включили в областную госпрограмму для капитального ремонта. Объект уже очистили от зарослей, устроили дренажную канаву с геотекстилем и георешеткой, демонтировали старые кольца водовыпуска. Об этом рассказали в региональном минприроды.

Впереди укрепление откосов, ремонт гребня и замена задвижек. Завершение работ планируют в 2027 году.

Водохранилище обеспечивает техническое и противопожарное водоснабжение, а также защищает окрестные села от паводков.

Также в этом году завершится капремонт плотины в Пестравке, начнется строительство дамбы в Большеглушицком районе, готовится проект реконструкции ГТС в Елховском районе и корректировка проекта дамбы в Похвистнево.

Проводится расчистка двух прудов и озера в Шигонском, Исаклинском и Нефтегорском районах, продолжается расчистка Сызранки в по нацпроекту "Экологическое благополучие".