Психология с "Любопытной Варварой": курсы для школьников и их родителей по мотивам популярного сериала запустил "Ростелеком Лицей"

Образовательная онлайн-платформа "Ростелеком Лицей" и онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представили два новых курса по психологии, приуроченных к выходу третьего сезона комедийно-детективного сериала "Любопытная Варвара" (6+). Одна программа разработана для детей 9–13 лет, вторая — для их родителей.

фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Курсы включают серию статей об эмоциональных проблемах, с которыми может столкнуться ребенок в новом коллективе — школе, кружке или детском лагере. Каждый материал основан на ситуации из сериала, действие которого в новом сезоне разворачивается в летнем лагере. Такой подход помогает детям узнать себя в знакомых ситуациях, а родителям — научиться правильно поддерживать ребенка в сложные моменты.

Автором детского курса для Wink и "Ростелеком Лицея" стала клинический психолог, мастер-тренер позитивной психотерапии Юлия Дремина, курс для взрослых подготовил врач-психиатр, семейный терапевт Геворк Геворгян.

Анна Мягких, руководитель проекта "Ростелеком Лицей": "Сюжет третьего сезона "Любопытной Варвары" стал отличным поводом поговорить о чувствах детей честно и без нравоучений. Мы разработали курсы, которые помогут школьникам и родителям справиться с эмоциями в реальной жизни и повысить доверие друг к другу. А чтобы отношения стали еще крепче, предлагаем всей семьей посмотреть новые серии "Любопытной Варвары" в онлайн-кинотеатре Wink".

Полина Айнутдинова, исполнительница главной роли: "Вливаться в новый коллектив для моей героини — всегда испытание, но, как всегда говорит Варя: любопытненько! Признаюсь, я и сама иногда тревожусь перед новым проектом. Но стоит снять первую сцену — становится легче. Я стараюсь наладить контакт со всеми, и у меня получается. Уверена, что дружеская атмосфера всегда помогает".

Показ третьего сезона сериала "Любопытная Варвара" начался в онлайн-кинотеатре Wink 1 сентября 2026 года. В летнем лагере Варвара и Вася, как всегда, оказываются в центре увлекательных и таинственных приключений. В первый же день на новом месте юные детективы сталкиваются с привидением и отправляются на поиски пиратских сокровищ. "Любопытная Варвара" с первого сезона стала большим хитом для детей и их родителей. Проект признан победителем фестиваля сериалов "Пилот" в 2024 году.