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Психология с "Любопытной Варварой": курсы для школьников и их родителей по мотивам популярного сериала запустил "Ростелеком Лицей" Бархатный сезон премьер: Wink представляет главные новинки сентября "Ростелеком" предупреждает: кибермошенники вовлекают подростков в преступные схемы с помощью ИИ "Ландыши" расцвели в Казани: начались съемки продолжения сериала-хита для Wink Десятка сильнейших: определились финалисты кибертурнира "Битва за Москву"

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Психология с "Любопытной Варварой": курсы для школьников и их родителей по мотивам популярного сериала запустил "Ростелеком Лицей"

САМАРА. 3 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Образовательная онлайн-платформа "Ростелеком Лицей" и онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представили два новых курса по психологии, приуроченных к выходу третьего сезона комедийно-детективного сериала "Любопытная Варвара" (6+). Одна программа разработана для детей 9–13 лет, вторая — для их родителей.

фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Курсы включают серию статей об эмоциональных проблемах, с которыми может столкнуться ребенок в новом коллективе — школе, кружке или детском лагере. Каждый материал основан на ситуации из сериала, действие которого в новом сезоне разворачивается в летнем лагере. Такой подход помогает детям узнать себя в знакомых ситуациях, а родителям — научиться правильно поддерживать ребенка в сложные моменты.

Автором детского курса для Wink и "Ростелеком Лицея" стала клинический психолог, мастер-тренер позитивной психотерапии Юлия Дремина, курс для взрослых подготовил врач-психиатр, семейный терапевт Геворк Геворгян.

Анна Мягких, руководитель проекта "Ростелеком Лицей":

"Сюжет третьего сезона "Любопытной Варвары" стал отличным поводом поговорить о чувствах детей честно и без нравоучений. Мы разработали курсы, которые помогут школьникам и родителям справиться с эмоциями в реальной жизни и повысить доверие друг к другу. А чтобы отношения стали еще крепче, предлагаем всей семьей посмотреть новые серии "Любопытной Варвары" в онлайн-кинотеатре Wink".

Полина Айнутдинова, исполнительница главной роли:

"Вливаться в новый коллектив для моей героини — всегда испытание, но, как всегда говорит Варя: любопытненько! Признаюсь, я и сама иногда тревожусь перед новым проектом. Но стоит снять первую сцену — становится легче. Я стараюсь наладить контакт со всеми, и у меня получается. Уверена, что дружеская атмосфера всегда помогает".

Показ третьего сезона сериала "Любопытная Варвара" начался в онлайн-кинотеатре Wink 1 сентября 2026 года. В летнем лагере Варвара и Вася, как всегда, оказываются в центре увлекательных и таинственных приключений. В первый же день на новом месте юные детективы сталкиваются с привидением и отправляются на поиски пиратских сокровищ. "Любопытная Варвара" с первого сезона стала большим хитом для детей и их родителей. Проект признан победителем фестиваля сериалов "Пилот" в 2024 году.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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