"Ростелеком" развернул Wi-Fi в загородном комплексе "Циолковский" под Самарой

"Ростелеком" обеспечил публичным Wi-Fi загородный комплекс "Циолковский" в Самарской области. Провайдер подключил 50 точек доступа к беспроводной сети, обеспечив интернет-соединение в номерах отеля и премиум-коттеджах.

Специалисты компании модернизировали сетевую инфраструктуру, заменив коммутационное оборудование. Теперь гости "Циолковского" могут использовать современные цифровые сервисы на скорости до 1 Гбит/с.

Анастасия Толочная, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Мы развернули сеть, способную выдерживать высокие нагрузки даже на пике сезона, когда ежедневно к Wi-Fi в комплексе подключаются до двух тысяч человек. Оптические линии связи позволяют пользователям работать удаленно и отправлять видео с отдыха, не теряя соединение при перемещении по территории. Около трети отелей, профилакториев и баз отдыха региона уже выбрали цифровые сервисы от "Ростелекома", которые обеспечивают гостям современный уровень комфорта".

Система автоматически распределяет пропускную способность между всеми активными устройствами. Для отдыхающих предусмотрено несколько способов авторизации: через портал "Госуслуги", по СМС или звонку на номер 8-800.

Ольга Шпиц, коммерческий директор загородного комплекса "Циолковский":

"Для наших гостей стабильный интернет стал такой же базовой потребностью, как уютный номер или вкусная кухня — многие приезжают к нам не только отдыхать, но и работать на природе. "Ростелеком" помог обеспечить высокую скорость интернет-соединения в номерном фонде. В дальнейшем мы планируем увеличить количество точек доступа до двухсот, чтобы преимущества современной сети были доступны в любой точке территории "Циолковского".

Сервис "Wi-Fi для бизнеса" дает владельцам комплекса и дополнительные инструменты управления. В личном кабинете видна аналитика: статистика посещений, периоды пиковых нагрузок и средняя продолжительность сессий. Кроме того, страницу авторизации можно использовать как рекламную площадку для информирования отдыхающих об акциях и новостях.

Подробная информация об услугах "Ростелекома" для корпоративных клиентов — на сайте компании или по телефону 8 800 200 16 61.