"Ростелеком" развернул Wi-Fi в загородном комплексе "Циолковский" под Самарой

"Ростелеком" обеспечил публичным Wi-Fi загородный комплекс "Циолковский" в Самарской области. Провайдер подключил 50 точек доступа к беспроводной сети, обеспечив интернет-соединение в номерах отеля и премиум-коттеджах.
Специалисты компании модернизировали сетевую инфраструктуру, заменив коммутационное оборудование. Теперь гости "Циолковского" могут использовать современные цифровые сервисы на скорости до 1 Гбит/с.
Анастасия Толочная, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Мы развернули сеть, способную выдерживать высокие нагрузки даже на пике сезона, когда ежедневно к Wi-Fi в комплексе подключаются до двух тысяч человек. Оптические линии связи позволяют пользователям работать удаленно и отправлять видео с отдыха, не теряя соединение при перемещении по территории. Около трети отелей, профилакториев и баз отдыха региона уже выбрали цифровые сервисы от "Ростелекома", которые обеспечивают гостям современный уровень комфорта".
Система автоматически распределяет пропускную способность между всеми активными устройствами. Для отдыхающих предусмотрено несколько способов авторизации: через портал "Госуслуги", по СМС или звонку на номер 8-800.
Ольга Шпиц, коммерческий директор загородного комплекса "Циолковский":
"Для наших гостей стабильный интернет стал такой же базовой потребностью, как уютный номер или вкусная кухня — многие приезжают к нам не только отдыхать, но и работать на природе. "Ростелеком" помог обеспечить высокую скорость интернет-соединения в номерном фонде. В дальнейшем мы планируем увеличить количество точек доступа до двухсот, чтобы преимущества современной сети были доступны в любой точке территории "Циолковского".
Сервис "Wi-Fi для бизнеса" дает владельцам комплекса и дополнительные инструменты управления. В личном кабинете видна аналитика: статистика посещений, периоды пиковых нагрузок и средняя продолжительность сессий. Кроме того, страницу авторизации можно использовать как рекламную площадку для информирования отдыхающих об акциях и новостях.
Подробная информация об услугах "Ростелекома" для корпоративных клиентов — на сайте компании или по телефону 8 800 200 16 61.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово