Жители Самарской области смогут получить доступ к Spotify, Strava, Netflix в Мой МТС

МТС запускает решение для доступа к зарубежным цифровым платформам Spotify, Ticketmaster, Strava и Netflix. В перспективе МТС планирует увеличить число доступных сервисов.
Запатентованное МТС в 2025 году решение открывает разрешенные законодательством популярные мультимедийные ресурсы, доступ к которым был ограничен в России. МТС "Глобальный доступ" обеспечит бесшовный переход на зарубежные контентные ресурсы и удобную оплату напрямую с мобильного счета. Решение позволяет пользователю из своего личного кабинета в приложении Мой МТС перейти на такие ресурсы и провести оплату за счет включенных в платформу финтех-решений.
"МТС ранее давала возможность доступа к зарубежным сайтам. Теперь мы адаптировали решение, встроив кнопку, позволяющую получить доступ к ресурсам, прямо в приложение Мой МТС. Новый подход обеспечивает удобной переход на зарубежные платформы с доступом к цифровому контенту в своей сети без подключения сторонних прокси или VPN-сервисов. Решение запатентовано и защищено. Патент на решение МТС получила в 2025 году", — комментирует вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.
Решение доступно абонентам тарифных планов ТОП и ТОП+ и закрывает актуальные повседневные потребности в доступе к зарубежным ресурсам наиболее требовательных абонентов.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово