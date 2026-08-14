Жители Самарской области смогут получить доступ к Spotify, Strava, Netflix в Мой МТС

МТС запускает решение для доступа к зарубежным цифровым платформам Spotify, Ticketmaster, Strava и Netflix. В перспективе МТС планирует увеличить число доступных сервисов.

Запатентованное МТС в 2025 году решение открывает разрешенные законодательством популярные мультимедийные ресурсы, доступ к которым был ограничен в России. МТС "Глобальный доступ" обеспечит бесшовный переход на зарубежные контентные ресурсы и удобную оплату напрямую с мобильного счета. Решение позволяет пользователю из своего личного кабинета в приложении Мой МТС перейти на такие ресурсы и провести оплату за счет включенных в платформу финтех-решений.

"МТС ранее давала возможность доступа к зарубежным сайтам. Теперь мы адаптировали решение, встроив кнопку, позволяющую получить доступ к ресурсам, прямо в приложение Мой МТС. Новый подход обеспечивает удобной переход на зарубежные платформы с доступом к цифровому контенту в своей сети без подключения сторонних прокси или VPN-сервисов. Решение запатентовано и защищено. Патент на решение МТС получила в 2025 году", — комментирует вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

Решение доступно абонентам тарифных планов ТОП и ТОП+ и закрывает актуальные повседневные потребности в доступе к зарубежным ресурсам наиболее требовательных абонентов.