Помним, гордимся: "Ростелеком", Единая Россия и "Леста" проведут кибертурнир "Битва за Москву"

Началась регистрация на киберспортивный турнир "Битва за Москву", приуроченный к 85-летию одного из ключевых событий Великой Отечественной войны. Организаторами соревнования по онлайн-игре "Мир танков" выступили "Ростелеком", партия "Единая Россия", игровая студия "Леста" и Музей Победы.
Киберспортивный турнир пройдет в два этапа. Отборочный тур продлится до 23 августа 2026 года включительно. На этом этапе сражения проводятся в режиме "Случайный бой", где каждый участник играет сам за себя. Десять игроков, показавших лучшие результаты по итогам онлайн-отбора, получат приглашение на финал в Москве. Он состоится 6 сентября 2026 года в Музее Победы на Поклонной горе. Из участников финала в ходе жеребьевки будут сформированы две команды.
Александр Сидякин, руководитель Центрального исполнительного комитета "Единой России", координатор федерального партийного проекта "Историческая память":
"Кибертурнир, посвященный событиям, происходившим в нашей стране 85 лет назад, — битве за Москву, пройдет при участии партпроекта "Историческая память", компании "Ростелеком", компании "Леста" во взаимодействии с Музеем Победы и Фондом президентских грантов. Уверен, его участники смогут напитаться дополнительными знаниями о ключевых событиях, происходивших 85 лет назад. Наша основная задача — защита исторической правды и популяризация истории нашей великой страны".
Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома":
"Турнир, приуроченный к 85-летию начала битвы за Москву, — наш вклад в сохранение исторической памяти. Вместе с "Единой Россией", студией "Леста" и Музеем Победы мы организовали соревнование, чтобы через понятный для геймеров формат напомнить о том, как отстояли столицу. Уверены, что турнир "Битва за Москву" станет мостом между героическим прошлым и цифровым настоящим".
Борис Синицкий, продуктовый директор "Мира танков":
"Для нас важно, чтобы ключевые страницы истории жили не только в учебниках, но и были понятны новым поколениям примерами мужества, которые формируют их культуру и характер. Игры — идеальное для этого пространство, объединяющее разные временные реальности. Именно поэтому мы с особой внимательностью воссоздаем в цифровом пространстве ключевые события Великой Отечественной войны, одним из которых и стала битва за Москву".
Принять участие в "Битве за Москву" могут граждане России, достигшие 18 лет. Игроки младше 18 лет допускаются к турниру только при наличии письменного согласия родителей или опекунов. Все участники, сыгравшие не менее 15 боев, получат гарантированные призы от платформы "Игры Ростелеком" и студии "Леста". Общий призовой фонд турнира составит 3 800 000 единиц игрового золота.
Подготовиться к турниру и прокачать свой аккаунт в "Мире танков" можно на платформе "Игры Ростелеком", где подставлены выгодные предложения на премиум-аккаунты, игровое золото и предметы из популярной онлайн-игры.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово