Помним, гордимся: "Ростелеком", Единая Россия и "Леста" проведут кибертурнир "Битва за Москву"

Началась регистрация на киберспортивный турнир "Битва за Москву", приуроченный к 85-летию одного из ключевых событий Великой Отечественной войны. Организаторами соревнования по онлайн-игре "Мир танков" выступили "Ростелеком", партия "Единая Россия", игровая студия "Леста" и Музей Победы.

Киберспортивный турнир пройдет в два этапа. Отборочный тур продлится до 23 августа 2026 года включительно. На этом этапе сражения проводятся в режиме "Случайный бой", где каждый участник играет сам за себя. Десять игроков, показавших лучшие результаты по итогам онлайн-отбора, получат приглашение на финал в Москве. Он состоится 6 сентября 2026 года в Музее Победы на Поклонной горе. Из участников финала в ходе жеребьевки будут сформированы две команды.

Александр Сидякин, руководитель Центрального исполнительного комитета "Единой России", координатор федерального партийного проекта "Историческая память":

"Кибертурнир, посвященный событиям, происходившим в нашей стране 85 лет назад, — битве за Москву, пройдет при участии партпроекта "Историческая память", компании "Ростелеком", компании "Леста" во взаимодействии с Музеем Победы и Фондом президентских грантов. Уверен, его участники смогут напитаться дополнительными знаниями о ключевых событиях, происходивших 85 лет назад. Наша основная задача — защита исторической правды и популяризация истории нашей великой страны".

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома":

"Турнир, приуроченный к 85-летию начала битвы за Москву, — наш вклад в сохранение исторической памяти. Вместе с "Единой Россией", студией "Леста" и Музеем Победы мы организовали соревнование, чтобы через понятный для геймеров формат напомнить о том, как отстояли столицу. Уверены, что турнир "Битва за Москву" станет мостом между героическим прошлым и цифровым настоящим".

Борис Синицкий, продуктовый директор "Мира танков":

"Для нас важно, чтобы ключевые страницы истории жили не только в учебниках, но и были понятны новым поколениям примерами мужества, которые формируют их культуру и характер. Игры — идеальное для этого пространство, объединяющее разные временные реальности. Именно поэтому мы с особой внимательностью воссоздаем в цифровом пространстве ключевые события Великой Отечественной войны, одним из которых и стала битва за Москву".

Принять участие в "Битве за Москву" могут граждане России, достигшие 18 лет. Игроки младше 18 лет допускаются к турниру только при наличии письменного согласия родителей или опекунов. Все участники, сыгравшие не менее 15 боев, получат гарантированные призы от платформы "Игры Ростелеком" и студии "Леста". Общий призовой фонд турнира составит 3 800 000 единиц игрового золота.

Подготовиться к турниру и прокачать свой аккаунт в "Мире танков" можно на платформе "Игры Ростелеком", где подставлены выгодные предложения на премиум-аккаунты, игровое золото и предметы из популярной онлайн-игры.