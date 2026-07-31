Под Самарой построят логистический комплекс на участке в 31 га

Универсальный сортировочный центр продовольственных и непродовольственных товаров планируют построить в поселке Стройкерамика по ул. Ангарной. Данные раскрыты в отчете об археологическом обследовании участка, опубликованном Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области.

Памятников археологии в результате обследования выявлено не было.

Кто займется реализацией проекта, из материалов, представленных на сайте инспекции, не ясно. В приложенной выписке из ЕГРН указывается, что участок площадью 31,4 га принадлежит физлицу и заложен по ипотеке в московском ООО "АБ-Инвест". Кадастровая стоимость участка составляет 224,5 млн рублей.

По данным ИАС Seldon.Basis, владельцем и директором "АБ-Инвест" выступает Александр Бояров. Он же является единственным сотрудником компании, на балансе у которой при этом числятся активы на 1,77 млрд рублей. Бояров выступает владельцем еще ряда компаний, крупнейшая из которых - ростовское ООО "Корт", специализирующееся на торговле моторным топливом. Компания по итогам 2025 г. показала выручку в 3,19 млрд руб. и убыток в 79,4 млн рублей. Бояров владеет "Кортом" в равных долях с Олегом Гайдуковым.

Участок, отводимый под сортировочный центр, находится по соседству с недостроенным логистическим комплексом. Недострой в рамках банкротства ООО "Русское поле" приобретает ООО "Кухмастер" -

известный производитель томатной пасты, соусов, овощных консервов, приправ и печенья федерального масштаба.