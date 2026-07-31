Под Самарой построят логистический комплекс на участке в 31 га

Универсальный сортировочный центр продовольственных и непродовольственных товаров планируют построить в поселке Стройкерамика по ул. Ангарной. Данные раскрыты в отчете об археологическом обследовании участка, опубликованном Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области.
Памятников археологии в результате обследования выявлено не было.
Кто займется реализацией проекта, из материалов, представленных на сайте инспекции, не ясно. В приложенной выписке из ЕГРН указывается, что участок площадью 31,4 га принадлежит физлицу и заложен по ипотеке в московском ООО "АБ-Инвест". Кадастровая стоимость участка составляет 224,5 млн рублей.
По данным ИАС Seldon.Basis, владельцем и директором "АБ-Инвест" выступает Александр Бояров. Он же является единственным сотрудником компании, на балансе у которой при этом числятся активы на 1,77 млрд рублей. Бояров выступает владельцем еще ряда компаний, крупнейшая из которых - ростовское ООО "Корт", специализирующееся на торговле моторным топливом. Компания по итогам 2025 г. показала выручку в 3,19 млрд руб. и убыток в 79,4 млн рублей. Бояров владеет "Кортом" в равных долях с Олегом Гайдуковым.
Участок, отводимый под сортировочный центр, находится по соседству с недостроенным логистическим комплексом. Недострой в рамках банкротства ООО "Русское поле" приобретает ООО "Кухмастер" -
известный производитель томатной пасты, соусов, овощных консервов, приправ и печенья федерального масштаба.
Последние комментарии
Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.
Это интересно: Кому принадлежат эти компании? Ultramaris Limited (Кипр) 405 363 122,00 руб. Mentaren Financial Limited (Кипр) 199 656 463,00 руб.
Кому это интересно? Поднимите руку.