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Логистика Транспорт и связь

Ozon открывает второй логистический центр под Самарой

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Маркетплейс Ozon запускает первую очередь нового логистического комплекса на территории села Преображенка в Волжском районе Самарской области. Начало отгрузок запланировано на 29 июля, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что открывшийся блок логистического хаба предназначен для размещения  крупногабаритных товаров. Он осуществляет полный цикл обработки онлайн-заказов, начиная от приема товаров до формирования посылок. Его площадь по полу достигает 27 тыс кв. м, а объем размещения — 24 млн литров.

До конца года компания запустит еще несколько блоков логистического комплекса и увеличит его общую площадь до 46 тыс кв. м. по полу.

"Мы видим, как быстро растет число наших покупателей и продавцов в Самарской области, и поэтому расширяем инфраструктуру в регионе. В Самаре (на самом деле в Чапаевске - прим. Волга Ньюс) с 2022 года успешно работает наш фулфилмент-центр площадью 75 тысяч кв. м. по полу. Теперь мы открываем отдельный логистический комплекс для крупногабаритных товаров, чтобы обеспечить для жителей близлежащих регионов возможность покупать мебель, сантехнику и многие другие большие товары быстрой и удобной доставкой, вплоть до одного дня", — комментирует Александр Гейль, генеральный директор Ozon Fulfillment.

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Нашли кого допустить к бюджету, это как в пословице, пустить козла в огород... Не уж то в Губ. думе не знают всю трудовую биографию этого человека или там все такие"честные". Строительство только одного ресторана на набережной вопряки принятому закону о распитии алкоголя, чего стоит и ещё много уголовно наказуемых дел обхода законов мошенническим путём.

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