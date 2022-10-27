Губернатор открыл в Чапаевске крупнейший в Поволжье логистический центр маркетплейса Ozon

В четверг, 27 октября, губернатор Дмитрий Азаров и директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Ozon Александр Васильев дали старт работе первой очереди логистического центра Ozon на территории индустриального парка "Чапаевск".

Логистический комплекс, построенный в рекордные сроки, станет крупнейшим хабом компании в Поволжье и одним из крупнейших в России. Запуск в Чапаевске центра Ozon, который стал возможен благодаря договоренностям Дмитрия Азарова с руководством компании, привлек в регион новые инвестиции, создал условия для развития предпринимательской активности в Самарской области и дал новые рабочие места жителям губернии.

Ozon - ведущая мультикатегорийная платформа электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено более 130 млн товарных наименований в 20 категориях. Почти 31 млн активных покупателей получают заказы с помощью развитой логистической инфраструктуры Ozon.

В июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме Дмитрий Азаров договорился о сотрудничестве региона и компании Ozon. Важнейшей частью заключенного соглашения стало строительство в Чапаевске логистического хаба, где проводится весь комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения покупки.

Региональным властям совместно с инвестором удалось в кратчайшие сроки провести всю необходимую работу для начала и дальнейшей реализации проекта. Уже в августе 2021 года в индустриальном парке "Чапаевск" стартовало строительство логистического хаба, а сегодня Дмитрий Азаров и Александр Васильев дали старт работе первой очереди центра.

"Проект реализован в кратчайшие сроки. Большая работа была проведена. И я рад, что здесь в Чапаевске, мы оперативно отработали и с нашими коллегами из федерального правительства, огромное им за это спасибо. В кратчайшие сроки были приняты решения по дополнению видов ведения деятельности площадки ТОСЭР "Чапаевск". Конечно, хочу поблагодарить руководство компании Ozon за взаимодействие, строителей, которые реализовали проект в кратчайшие сроки, взяли на себя ответственность. Справились как намечали - не подвели. Коллектив уже солидный и станет одним из самых многочисленных на самарской земле", - сказал Дмитрий Азаров на церемонии запуска хаба.

Александр Васильев поблагодарил губернатора Самарской области и всю команду региона за успешную реализацию проекта: "Благодаря Вашей поддержке, Дмитрий Игоревич, мы смогли реализовать этот проект здесь, в Чапаевске, в такие короткие сроки. Поволжье и Самарская область, в частности, - это крайне важный регион для развития компании Оzon. Последние годы мы наблюдаем, как растет количество заказов от жителей Самарской области, растет количество предпринимателей из региона на нашей площадке".

Управляющий фондом "ПНК Девелопмент" и инвестиционной стратегией PNK rental Дмитрий Пилевин, который занимался строительством логистического центра Ozon в Чапаевске, отметил, что проект удалось реализовать в рекордные сроки благодаря комфортным условиям, созданным региональными властями.

"Даже для нас, хотя мы строим более 1 млн кв. м ежегодно, этот объект - знаковый и очень большой. Особенно приятно, что он находится в Самарской области. Хотел бы поблагодарить ее руководство и губернатора Дмитрия Азарова, команду министерства экономического развития региона. Нам работать было очень комфортно, нам всегда шли навстречу", - сказал Дмитрий Пилевин.

Площадь хранения первой очереди фулфилмент-центра - 52 тысячи кв. м., к концу 2023 года за счет второй очереди она увеличится до 76 тыс. кв. м. Общая площадь всего логистического хаба после запуска всех очередей составит 135 тыс. кв. м. Инвестиции Ozon в открытие обеих очередей фулфилмент-центра в Чапаевске составили порядка 5 млрд рублей. Еще 5 млрд руб. - инвестиции застройщика.

"Это 10 млрд рублей инвестиций в Самарскую область, это налоговые поступления. Это инвестиции в наш регион, что само по себе очень важно, в нашу самарскую землю", - отметил глава региона.

Открытие логистического центра Ozon в Чапаевске - это новые рабочие места для жителей Самарской области. Сейчас в центре трудится около 700 человек, до конца будет порядка 1 тыс. человек, а после выхода объекта на полную мощность - 6 тыс. рабочих мест.

"Это главный эффект проекта для нашего региона. Важно дать нашим землякам возможность дохода, постоянного и солидного, потому что здесь заработная плата повыше, чем средняя по Самарской области, что очень важно, - сказал губернатор. - Все эти инвестиции, усилия, они ради главного - для того, чтобы люди на самарской земле могли реализовать свои возможности, могли получать стабильную заработную плату, обеспечивать свое будущее и будущее своих семей".

Запуск логистического центра Ozon в Чапаевске создаст региональному бизнесу дополнительные условия и возможности. Новый фулфилмент-центр позволит реализовывать свои товары на всей территории России, увеличивать объемы поставляемой продукции, быстрее поставлять ее на маркетплейс и экономить на логистике, а значит - развиваться и масштабировать свой бизнес.

"Мы изначально это понимали, что открытие центра упростит возможности, регламенты выхода наших предпринимателей, производителей на российский, мировой рынок. Только за первое полугодие текущего года оборот самарских компаний в сотрудничестве с Ozon составил 3,4 млрд рублей. Конечно, когда в полной мере здесь заработает центр, то это будет колоссальная возможность быстро для наших предпринимателей размещать свои товары. Это для самарского бизнеса, всей Самарской области очень важно. Рынки сбыта - это самое главное", - отметил губернатор.

По итогам первого полугодия более 3,7 тыс. предпринимателей из Самарской области продавали товары на Ozon. По словам директора по взаимодействию с органами государственной власти компании Ozon Александра Васильева, их число выросло в 4 раза.

"Кажется, что это потрясающий результат, но я уверен, что потенциал региона еще глубже. Для Ozon крайне важно развивать предпринимательство. Мы проводим широкую комплексную работу, начиная от обучения до создания инфраструктуры, чтобы больше предпринимателей заходило на нашу площадку. Мы продолжаем развивать сеть фулфилмент-центров, которая охватывает уже более 14 крупных городов России и Беларусь, - сообщил Александр Васильев. - Открытие такого крупного комплекса станет еще одним шагом к поддержке локального предпринимательства в Поволжье, в том числе малого и среднего бизнеса, включая самозанятых. Продавцам больше не надо тратить деньги на межрегиональные перевозки до центральных складов, время поставки и появления товара на витрине значительно сокращаются, а значит, продажи на маркетплейсе становятся более простыми и выгодными. Для жителей региона появление крупного логистического хаба маркетплейса "по соседству" означает быструю доставку миллионов разнообразных товаров".

Стоит отметить, что изначально для размещения фулфилмент-центра компания Ozon рассматривала другие регионы, но Дмитрию Азарову в ходе переговоров и предложенных инвестору эффективных решений удалось добиться, чтобы хаб был построен именно в Самарской области.

"Нам удалось убедить коллег, что те преференции, которые мы предоставляем, привлекательны. Будем проект сопровождать и дальше. Это и моя личная ответственность. Добиваюсь того, чтобы каждый инвестиционный проект в Самарской области был успешен. Постараюсь для этого приложить максимум усилий. Это больше, чем реклама, когда инвесторы делятся впечатлениями от сотрудничества с региональными командами, когда предприниматель, инвестор потенциальный понимает, что здесь слово держат, сопровождают проект действительно на всех стадиях. Так мы будем работать и впредь", - сообщил Дмитрий Азаров.