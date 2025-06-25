Вячеслав Федорищев и Александр Перепелицын обсудили вопросы транспортной безопасности в регионе

В Самаре состоялась встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с руководителем Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Александром Перепелицыным.

Главными темами, которые обсуждались в ходе рабочей встречи, стали вопросы транспортной безопасности и соблюдение антитеррористической защищенности в аэропорту "Курумоч" и на железнодорожном вокзале Самары, а также иных объектах железнодорожной инфраструктуры, соблюдение транспортной безопасности на водных объектах региона, основным из которых является река Волга.

Руководитель области Вячеслав Федорищев отметил, что правительство Самарской области готово и дальше оказывать всестороннюю поддержку и помощь для обеспечения правопорядка в регионе.