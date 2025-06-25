Вячеслав Федорищев и Александр Перепелицын обсудили вопросы транспортной безопасности в регионе

В Самаре состоялась встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с руководителем Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Александром Перепелицыным.
Главными темами, которые обсуждались в ходе рабочей встречи, стали вопросы транспортной безопасности и соблюдение антитеррористической защищенности в аэропорту "Курумоч" и на железнодорожном вокзале Самары, а также иных объектах железнодорожной инфраструктуры, соблюдение транспортной безопасности на водных объектах региона, основным из которых является река Волга.
Руководитель области Вячеслав Федорищев отметил, что правительство Самарской области готово и дальше оказывать всестороннюю поддержку и помощь для обеспечения правопорядка в регионе.
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Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка