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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с руководителями молодежных общественных объединений Самарской области.

Фото: Андрей Савельев

В День молодежи, который по Указу президента России Владимира Путина празднуется в последнюю субботу июня, лидеры общественных организаций рассказали главе регионе о своей деятельности, крупных проектах и планах.

"Вы консолидируете мнения и позиции тех, кто хочет менять этот мир — менять честно, открыто и в самую лучшую сторону, — обратился Вячеслав Федорищев к участникам встречи. — Мне всегда очень приятно, когда на наших заседаниях правительства присутствуют представители молодежных объединений. Я всех своих коллег призываю, чтобы в общественных советах при министерствах, экспертных советах всегда были люди молодые. Именно в этом возрасте есть максимум возможностей тратить все свое время, свою энергию и вкладывать возможности для обучения в какую-то конкретную отрасль. Вы все профессионалы, несмотря на свой молодой возраст".

Говоря о задачах правительства Самарской области в работе с молодыми людьми, руководитель региона отметил: "Максимально в наш коллектив включать, приглашать работать вместе с нами людей молодых, активных. Мы будем это делать. У нас в большом треке, где идет формирование Команды развития Самарской области, с сегодняшнего дня обязательно появится отдельное направление — Молодежное правительство. И наша задача — чтобы возможностей у молодых людей для развития в любом направлении — спорт, наука, политическая деятельность, предпринимательство — было очень много. Вместе с вами мы будем управлять развитием нашего региона".

Благодаря победе Самарской области во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации "Регион для молодых" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в губернии развивается инфраструктура отрасли, открываются молодежные центры, реализуются различные проекты.

"Одним из ключевых является областной патриотический проект "Внутри истории". С ним мы уже побывали во всех муниципальных образованиях региона, — поделилась председатель Самарского Союза Молодежи — территориальной общественной организации "Российского Союза Молодежи" в Самарской области Анастасия Софьина. В 2024 г. проект вошел в региональную заявку, и сейчас планируем его реализовать в формате двух-трех дней в концепции семейные выходные с "Внутри истории".

В планах команды проекта выпустить интерактивную тематическую книгу-хронику. Вячеслав Федорищев одобрил идею и выразил готовность оказать поддержку, поручив авторам доработать ее.

С 2023 г. в Самарской области развивается Движение первых — на базе образовательных организаций открываются первичные отделения, возрастает количество участников движения. О его деятельности, задачах и основных проектах рассказала председатель Совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Самарской области Кристина Гнатюк.

Говоря о ключевом событии — молодежном форуме "iВолга", который стал Всероссийским и объединился с Движением первых, Кристина Гнатюк подчеркнула его уникальность: "Впервые в этом году на Самарской набережной появится площадка, которая позволит прикоснуться к форуму не только его участникам, но и жителям, гостям Самарской области".

Важным направлением в сфере работы с молодежью является патриотическое воспитание. В Самарской области на базе Окружного Дома Офицеров на протяжении нескольких лет действует патриотический кластер, в состав которого входят все ключевые патриотические организации региона. Особую роль играет поисковое движение.

"Осенью 2023 г. в ходе рабочей поездки в Снежнянский район ДНР Самарские поисковики представили жителям Всероссийскую выставку архивных документов "Без срока давности", провели десятки встреч и уроков мужества с учителями и школьниками общеобразовательных учреждений г. Снежное, а также достигли договоренностей с администрацией города о проведении разведывательно-поисковых работ на территории Снежнянского района в 2024 г.", — поделился председатель регионального совета Самарского Регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Евгений Ривкинд.

На встрече лидеры общественных организаций рассказали об участии самарской молодежи в гуманитарных миссиях, патриотических проектах. Самарские добровольцы собирают и передают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, помогают семьям военнослужащих.

Заслушивая руководителя регионального штаба "Молодой Гвардии Единой России" Самарской области Антона Родионова о работе самарских активистов на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в ходе гуманитарной миссии, Вячеслав Федорищев отметил, что много помощи не бывает.

Поговорили и о движении "Самарский КВН", и об одном из масштабных событий — Кубке КВН Губернатора Самарской области.

Директор Самарской региональной общественной организации "Самарский КВН" Сергей Ларионов подчеркнул: "КВН — это настоящее масштабное движение, которое мы стараемся поддерживать, сохранять и развивать на территории региона". В настоящее время в регионе создана система из 9 лиг, которые взаимодействуют между собой. По словам Сергея Ларионова, уникальной является Лига трудовой молодежи, на играх которой зрители узнают о жизни предприятий через призму КВН.

Важной темой встречи стало объявление открытого конкурса на замещение должности министра молодежной политики. Глава региона Вячеслав Федорищев подчеркнул: "Сейчас у нас нет министра молодежной политики, есть исполняющий обязанности. Мы поговорили с коллегами и решили, что нам необходим министр. Давайте объявим открытый конкурс. Я бы хотел, чтобы это был кто-то из вас, из тех ребят, которые давно занимаются молодежной политикой в разных направлениях. Пожалуйста, взвесьте свои силы, взвесьте возможность уйти от общественной работы, перейти на службу государственную. Посоветуйтесь с товарищами, потому что вы, все здесь присутствующие  руководители, вы — одна большая команда".

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Последние комментарии

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