Самарская дзюдоистка Мила Слепышева завоевала серебряную медаль чемпионата Европы по спорту глухих, который прошел в Баку. Для спортсменки это стало первым за шесть лет выступлением на международном турнире. За ее плечами — участие в Сурдлимпийских играх, многолетняя спортивная карьера и работа тренером. Сегодня Мила не только сама выходит на татами, но и готовит юных дзюдоисток к российским соревнованиям.

О том, как складывался турнир в Баку, почему серебро стало важным результатом после долгого перерыва, чем отличается подготовка спортсменов с нарушением слуха и чего не хватает для развития этого направления в Самаре, мы поговорили с Милой Слепышевой и ее тренером Григорием Щегловым.

— Мила, поздравляем с серебряной медалью чемпионата Европы! Как для вас сложился турнир? Сколько схваток пришлось провести до финала и какие встречи оказались наиболее сложными?

Мила Слепышева: Всего у меня было три схватки. Две я выиграла, одну проиграла. Соперницы были из разных стран, в том числе из Турции. С ними пришлось непросто. Но я смогла пройти несколько встреч и выйти на финальную борьбу.

— Вы говорили, что после одной из схваток осталось ощущение, что могли выступить лучше. Что именно произошло?

Мила Слепышева: В начале я хорошо боролась, все получалось. Но потом допустила ошибку, и соперница смогла этим воспользоваться. Мне было неприятно, конечно. Но я понимаю, что нужно дальше работать над собой. Мы еще встретимся с ней на чемпионате России, и я хочу взять реванш.

— Григорий Зиновьевич, как вы оцениваете выступление Милы? Рассчитывали ли перед поездкой, что она сможет побороться за золото?

Григорий Щеглов: Я считал, что выход в финал — это программа-минимум. Задача-максимум, конечно, была выиграть чемпионат. С минимумом мы справились, а вот максимум выполнить не получилось.

Подготовка была комбинированной. Мила участвовала в нескольких сборах со сборной России, где работала под руководством тренера национальной команды. Я присутствовать не мог из-за ограниченного финансирования. Но основную работу, которую необходимо было выполнить к соревнованиям, мы заранее планировали вместе и отрабатывали дома.

Особое внимание уделяли функциональной подготовке, чтобы Мила могла выдерживать высокий темп до конца схватки. В целом она справилась. Но против основных соперниц нужно было лучше проработать тактику. Мы знаем их сильные стороны, поэтому будем готовиться с учетом этого опыта.

— Чего, на ваш взгляд, не хватило Миле для победы в решающей борьбе?

Григорий Щеглов: В какой-то момент она выбрала защитную тактику. Вместо того чтобы выйти из сложной ситуации, попыталась удержаться в ней и не дать сопернице получить преимущество. Раньше Мила такие моменты либо опережала, либо сразу находила способ из них выйти. Здесь решение оказалось не самым удачным.

В единоборствах все зависит от двух спортсменов: каждый старается использовать свои сильные стороны. Кто сумел лучше реализовать свои возможности, тот и выигрывает. Поэтому нам есть над чем работать. Кроме того, перед турниром Миле пришлось непросто, необходимо было подгонять вес под нужную категорию. Но она выдержала режим и справилась с этой задачей.

— Мила, вы уже выступали на Сурдлимпийских играх в 2009 и 2017 годах. Но нынешний чемпионат Европы стал для вас особенным еще и потому, что международных стартов долго не было. Что вы почувствовали, когда узнали, что российскую команду допустили к соревнованиям с национальным флагом?

Мила Слепышева: Шесть лет у нас не было международных соревнований. Мы постоянно выступали в России, тренировались, готовились, но за границу нас не допускали. И вот, наконец, появилась возможность поехать на чемпионат Европы, причем выступать с российским флагом. Сначала даже не верилось. Я думала, что после такого перерыва будет сложнее, что не получится хорошо бороться. Но в итоге завоевала серебро. Я очень рада этой медали. Считаю, что это хороший результат. И это еще не конец: впереди много соревнований, хочется продолжать выступать и двигаться дальше.

— Если сравнить ваши выступления в 2009-м, 2017-м и сейчас, что изменилось за эти годы в вас самой и в дзюдо?

Мила Слепышева: Многое изменилось: появились новые спортсмены, кто-то из тех, с кем я раньше выступала, уже ушел из спорта, кто-то остался. Но само дзюдо для меня осталось таким же. Изменились и мои весовые категории. Раньше я выступала в весе до 63 кг, а сейчас — до 70 кг. В более тяжелой категории борьба немного другая, но я продолжаю тренироваться и стараюсь сохранять стабильность.

— Григорий Зиновьевич, вы работаете с Милой много лет. Как она изменилась за это время как спортсменка?

Григорий Щеглов: Мила пришла к нам еще ребенком — ее привел папа. Сначала она занималась вместе с обычными детьми. Тогда мы даже не знали, что существуют отдельные соревнования по дзюдо среди глухих спортсменов. Позже узнали об этой возможности, и Мила начала выступать не только на соревнованиях спорта глухих, но и среди слышащих спортсменов. Она выигрывала областные турниры, становилась призером соревнований в Поволжье.

Сейчас это уже взрослый, опытный спортсмен. У нее есть собственное мнение, мы можем обсуждать подготовку, тактику, отдельные моменты борьбы. При этом у Милы очень хорошая спортивная база — техническая и функциональная. Она настойчивая, до конца идет в схватке, полностью выкладывается. Это качества настоящего бойца.

— Дзюдо для большинства зрителей связано со звуками: команда судьи, свисток, шум зала. Как

устроена схватка для спортсменов с нарушением слуха?

Мила Слепышева: На соревнованиях все понятно по жестам судьи. Он показывает, когда нужно начинать или останавливать борьбу, обозначает нарушения и другие моменты. Мы внимательно следим за его движениями. Слуховые аппараты во время соревнований не используются, поэтому ориентируемся на визуальные сигналы.

Григорий Щеглов: Соревнования проходят так же, как и в обычном дзюдо. Главное отличие — судейство: команды не подаются голосом, используются жесты. Спортсмены должны внимательно следить за действиями судьи. В остальном правила и сама борьба такие же.

— А тренер может подсказывать спортсмену во время схватки?

Мила Слепышева: Нет, во время борьбы тренер не может подсказывать. Он может показывать жестами, но не вмешиваться в саму схватку.

Григорий Щеглов: Здесь есть определенные правила. Возможность что-то сказать появляется во время остановки схватки — например, когда судья объявляет "матэ". В этот момент можно коротко объяснить, что нужно изменить: какой захват сделать, как действовать дальше.

Я и в работе с другими спортсменами иногда использую жесты. Это помогает передать подсказку, не повышая голос и не отвлекая соперника. Но во время тренировочных схваток стараюсь не вмешиваться. Пусть спортсмен сначала сам поборется, а уже после мы разбираем ошибки.

— Мила, вы совмещаете собственную спортивную карьеру с работой тренера. Почему решили передавать опыт другим спортсменам?

Мила Слепышева: Я думаю о будущем. Возможно, со временем тренерская работа станет для меня главным направлением. Сейчас ко мне приходят девочки, я занимаюсь с ними, показываю технику. Благодаря собственному спортивному опыту, знаю многих соперников, понимаю, кто как борется и какие приемы использует. Это помогает готовить ребят к соревнованиям.

Мне главное, чтобы они не уходили из спорта. Хочется, чтобы продолжали заниматься, выступали и добивались результатов.

— Какие успехи у ваших воспитанниц?

Мила Слепышева: Одна из моих девочек в прошлом году на чемпионате России заняла третье место, а в этом году на первенстве России стала первой в своей возрастной категории. Мы с ней много работаем вместе: у нас одинаковый вес, поэтому можем отрабатывать приемы и бороться на татами. Я показываю ей технику, объясняю, что нужно делать.

Когда мои спортсменки выступают и допускают ошибки, я стараюсь объяснить на собственном примере, что можно было сделать иначе. Рассказываю, как правильно брать захват, как действовать в разных ситуациях. Мы разбираем схватки и продолжаем тренироваться.

— К каким соревнованиям вы сейчас готовите своих спортсменов?

Мила Слепышева: Есть девочки, которые готовятся к первенству России среди спортсменов до 17 лет, есть взрослая спортсменка, которая будет выступать на чемпионате России и первенстве до 23 лет. Приходят и новые девочки, сейчас им по 14 лет. Мы уже начали готовиться к следующим соревнованиям, которые пройдут в апреле.

— Григорий Зиновьевич, насколько сложно привлекать детей с нарушением слуха в дзюдо? Откуда обычно приходят новые спортсмены?

Григорий Щеглов: Чаще всего ребята приходят сами или переходят из других видов спорта. Например, одна из спортсменок сначала занималась другим направлением, а потом попробовала дзюдо и ей понравилось. Есть и те, кто переходит из других дисциплин. Здесь важно, чтобы ребенок заинтересовался и захотел продолжать занятия.

— Чего сегодня больше всего не хватает для развития дзюдо спорта глухих в Самаре?

Мила Слепышева: Очень хочется, чтобы у нас был хороший зал, где можно постоянно тренироваться. Сейчас приходится заниматься в разных местах, переходить из одного зала в другой, а времени для тренировок не всегда хватает. Хотелось бы, чтобы было свое подходящее пространство и возможность набирать больше детей в группы.

Еще нужна экипировка. Хорошо бы, чтобы детям выдавали кимоно и все необходимое для занятий. Если будет больше возможностей и финансирования, думаю, направление сможет развиваться активнее.

— Насколько финансовые и организационные условия влияют на подготовку спортсменов высокого уровня?

Григорий Щеглов: Из-за ограниченного финансирования я не смог сопровождать Милу на сборах национальной команды. Приходится учитывать и расходы на экипировку, и организацию поездок, и условия для тренировок. Для спортсмена высокого уровня важна регулярная подготовка, возможность участвовать в сборах и соревнованиях. Чем стабильнее эти условия, тем больше возможностей показывать результат.

— Что сегодня мотивирует Милу продолжать выступать, несмотря на многолетний спортивный путь и тренерскую работу?

Григорий Щеглов: У нее есть большая цель — выиграть Сурдлимпийские игры. Пока она ее не достигла, поэтому продолжает двигаться вперед. Есть и другие стимулы, в том числе материальные: спортсмен живет не только тренировками, ему важно понимать, что его труд и результаты поддерживаются.

— Мила, а какая цель теперь стоит перед вами после серебра чемпионата Европы?

Мила Слепышева: Хочется продолжать выступать, выигрывать и становиться лучше. После такого большого перерыва я поняла, что еще могу бороться на международном уровне. Надеюсь, впереди будет много соревнований. Буду готовиться и работать над собой.