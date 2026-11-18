В пос. Мирный Волжского района состоялся ежегодный открытый клубный турнир по панкратиону, посвященный памяти бойцов, погибших в зоне специальной военной операции. Соревнования прошли в рамках федерального проекта "Выбор сильных" партии "Единая Россия" и приурочены ко Всемирному дню самбо.

На ковер вышли юные спортсмены - мальчики и девочки от 8 до 13 лет. Для них турнир стал не просто соревнованием, а возможностью проявить характер, силу духа, волю к победе и уважение к настоящим героям. По итогам турнира юные спортсмены показали честные поединки и настоящую волю к победе.

Отдельные слова благодарности за организацию мероприятия активисты партпроекта "Выбор сильных" адресовали руководителю спортивного клуба "Характер" Николаю Колесникову. Он сам прошел через специальную военную операцию, а сегодня посвящает себя воспитанию подрастающего поколения. Он передает ребятам жизненный опыт, учит их быть сильными, честными, ответственными, уважать старших и любить Родину.

Нынешний турнир стал продолжением большой работы по патриотическому воспитанию молодежи через спорт. 16 ноября страна отметила Всероссийский день самбо - вида единоборств, который называют школой характера. Для Самарской области эта дата особенно значима: регион гордится своими традициями и наставниками, которые десятилетиями передают детям не только технику борьбы, но и жизненные принципы.

"Разве одним словом "спорт" можно назвать то, что происходит на ковре? Там воспитывается не только тело. Там человек учится владеть собой: не отступать перед трудностью, не ожесточаться в борьбе, уважать поверженного и поднимать того, кто упал", - отметил региональный координатор партийного проекта "Выбор сильных", депутат Госдумы Александр Живайкин.

По его словам, самбо - это отечественная школа характера, сила которой - не в показной жесткости, а в способности защитить слабого, вынести испытание и остаться человеком. "Настоящая победа начинается не с медали. Она начинается с преодоления себя", - подчеркнул парламентарий.

Партийный проект "Выбор сильных" реализуется "Единой Россией" совместно с федерациями самбо, дзюдо и спортивной борьбы. Его задачи - развитие массового спорта, патриотическое воспитание молодежи и формирование твердых нравственных ориентиров у подрастающего поколения. Проект действует в Самарской области с 2023 г., охватывает 25 тыс. юных спортсменов, в его рамках открыты 34 школьные секции, проводятся турниры, патриотические акции и встречи с героями СВО. Более 100 тренеров проекта сами находятся в зоне боевых действий, а около 200 детей участников СВО занимаются в секциях "Выбора сильных".