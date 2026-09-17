Кира Скворцова стала победительницей Спартакиады народов России

В Челябинске завершился турнир по тхэквондо Спартакиады народов России. В течение двух дней были разыграны медали в восьми весовых категориях среди мужчин и среди женщин.

В категории до 67 кг успешно выступили представительницы сборной Самарской области. "Золото" у Киры Скворцовой, "бронза" - у Анастасии Банновой.

В медальном зачете команда Самарской области поднялась на 7-е место среди всех регионов страны.