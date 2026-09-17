Кира Скворцова стала победительницей Спартакиады народов России

В Челябинске завершился турнир по тхэквондо Спартакиады народов России. В течение двух дней были разыграны медали в восьми весовых категориях среди мужчин и среди женщин.
В категории до 67 кг успешно выступили представительницы сборной Самарской области. "Золото" у Киры Скворцовой, "бронза" - у Анастасии Банновой.
В медальном зачете команда Самарской области поднялась на 7-е место среди всех регионов страны.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?