Гендиректору "Автомаркета" вынесли приговор за стрельбу в самокатчика

Самарский районный суд региональной столицы вынес приговор гендиректору ООО "Автомаркет" за хулиганство с применением оружия в отношении несовершеннолетнего. Причиной конфликта стало передвижение подростка на самокате в пешеходной зоне.

Как сообщили в пресс-службе суда, все случилось в апреле 2026 г. в ночное время на ул. Ленинградской. Гендиректор фирмы в агрессивной форме начал с подростком конфликт из-за передвижения последнего на самокате. Во время конфликта мужчина достал из кобуры огнестрельное оружие ограниченного поражения и стал угрожать им. Потом мужчина дважды выстрелил в сторону подростка и преследовал его с оружием в руке.

Как отметили в суде, этим он грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Его приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Пистолет конфискован в доход государства.



В пресс-релизе суда осужденный обозначен как "В". При этом в картотеке на сайте суда есть приговор по ч. 2 ст. 213 УК РФ от 14 сентября Олегу Ванюкову. Его ФИО совпадают с данными гендиректора одного из самарских ООО под названием "Автомаркет".