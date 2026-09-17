Гендиректору "Автомаркета" вынесли приговор за стрельбу в самокатчика

Самарский районный суд региональной столицы вынес приговор гендиректору ООО "Автомаркет" за хулиганство с применением оружия в отношении несовершеннолетнего. Причиной конфликта стало передвижение подростка на самокате в пешеходной зоне.
Как сообщили в пресс-службе суда, все случилось в апреле 2026 г. в ночное время на ул. Ленинградской. Гендиректор фирмы в агрессивной форме начал с подростком конфликт из-за передвижения последнего на самокате. Во время конфликта мужчина достал из кобуры огнестрельное оружие ограниченного поражения и стал угрожать им. Потом мужчина дважды выстрелил в сторону подростка и преследовал его с оружием в руке.
Как отметили в суде, этим он грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к обществу. Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Его приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Пистолет конфискован в доход государства.
В пресс-релизе суда осужденный обозначен как "В". При этом в картотеке на сайте суда есть приговор по ч. 2 ст. 213 УК РФ от 14 сентября Олегу Ванюкову. Его ФИО совпадают с данными гендиректора одного из самарских ООО под названием "Автомаркет".
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон