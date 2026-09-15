Довели до больницы: в Сызрани подросток и мать попали под суд за нападение на полицейского

Полицейский получил травмы и был вынужден обратиться к медикам. А вот нападавшим пришлось отвечать по закону.
Двое полицейских патрулировали улицы. В какой-то момент они решили осмотреть вазовскую "десятку". Инспектор подошел к машине, но на него напала хозяйка авто Надежда Тушминская.
"Она, разогнавшись, врезалась в него своим туловищем, стала хвататься за форменное обмундирование и наносила удары руками ему в грудь и по верхним конечностям, хватаясь за водительскую дверь, нанесла ему указанной дверью удар по левой ноге, сорвала с грудного кармана видеорегистратор. В результате, с целью предотвращения дальнейших противоправных действий Тушминской Н. Н., он, применяя физическую силу, отодвинул ее от автомашины", — описывается в судебных материалах нападение на инспектора.
В этот момент к инспектору сзади подбежал сын женщины (на момент происходившего — несовершеннолетний), стал хватать сотрудника МВД за обмундирование, ударил ногой. Инспектор попытался задержать женщину и надеть на нее наручники, но подросток снова его пнул, и полицейский упал.
"После чего Тушминская Н. Н. и Тушминский С. А. своими ногами стали поочередно наносить ему удары по голове, туловищу и конечностям, нанеся не менее 4 ударов", — указано в материалах суда.
На выручку пришел напарник. Нападавших задержали, а пострадавшему полицейскому понадобилась помощь врачей. Согласно сообщению медиков, полицейский с ушибами обратился в больницу. В итоге женщину за нападение на полицейского приговорили к штрафу в 80 тыс. руб. в доход государства. Ее сына — к штрафу в 30 тыс. рублей. На днях Самарский облсуд оставил это решение в силе.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон