Виновник пьяного ДТП заплатит почти полмиллиона за авиаэвакуацию пострадавшего

В Шигонском районе суд обязал виновника аварии возместить расходы на авиаперевозку пострадавшего, сообщает прокуратура Самарской области.
Авария случилась в марте 2023 г. на трассе Сызрань — Шигоны — Волжский Утес. Водитель, находившийся в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другим автомобилем. Один из участников ДТП получил тяжелые травмы.
"В последующем в связи с необходимостью проведения сложной операции пострадавший был экстренно переведен из районной больницы в специализированное медицинское учреждение областного центра. Эвакуация осуществлялась авиационным транспортом, оплата полета произведена за счет средств регионального бюджета, поскольку данный вид услуги не входит в базовую программу обязательного медицинского страхования", - прокомментировали в региональной прокуратуре.
Виновник аварии уже осужден. Прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании с водителя расходов на перемещение пострадавшего в общем размере свыше 470 тыс. рублей. Суд полностью удовлетворил требование о взыскании с него затрат на перевозку.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон