Виновник пьяного ДТП заплатит почти полмиллиона за авиаэвакуацию пострадавшего

В Шигонском районе суд обязал виновника аварии возместить расходы на авиаперевозку пострадавшего, сообщает прокуратура Самарской области.

Авария случилась в марте 2023 г. на трассе Сызрань — Шигоны — Волжский Утес. Водитель, находившийся в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другим автомобилем. Один из участников ДТП получил тяжелые травмы.

"В последующем в связи с необходимостью проведения сложной операции пострадавший был экстренно переведен из районной больницы в специализированное медицинское учреждение областного центра. Эвакуация осуществлялась авиационным транспортом, оплата полета произведена за счет средств регионального бюджета, поскольку данный вид услуги не входит в базовую программу обязательного медицинского страхования", - прокомментировали в региональной прокуратуре.

Виновник аварии уже осужден. Прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании с водителя расходов на перемещение пострадавшего в общем размере свыше 470 тыс. рублей. Суд полностью удовлетворил требование о взыскании с него затрат на перевозку.