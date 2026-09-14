Продажа старого ружья стоила жителю Самарской области более пяти лет свободы

62‑летний житель Похвистневского района признан виновным в незаконном обороте и переделке огнестрельного оружия, сообщает прокуратура региона.

Как установлено судом, в июле 2024 г. мужчина нашел одноствольное гладкоствольное ружье 1960 г. выпуска и забрал его к себе домой. Чтобы удобнее было скрывать оружие, он отпилил часть ствола и приклад ножовкой по металлу, так из ружья получился обрез. Затем мужчина перевез самодельное оружие на свой земельный участок и спрятал в поленнице с дровами.

Позже он попытался продать обрез. В ходе оперативного мероприятия мужчина передал оружие человеку, действовавшему от лица правоохранительных органов, и получил за него 10 тыс. рублей. Сразу после этого фигуранта задержали.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и сбыт огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия). Суд приговорил его к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.