Продажа старого ружья стоила жителю Самарской области более пяти лет свободы

62‑летний житель Похвистневского района признан виновным в незаконном обороте и переделке огнестрельного оружия, сообщает прокуратура региона.
Как установлено судом, в июле 2024 г. мужчина нашел одноствольное гладкоствольное ружье 1960 г. выпуска и забрал его к себе домой. Чтобы удобнее было скрывать оружие, он отпилил часть ствола и приклад ножовкой по металлу, так из ружья получился обрез. Затем мужчина перевез самодельное оружие на свой земельный участок и спрятал в поленнице с дровами.
Позже он попытался продать обрез. В ходе оперативного мероприятия мужчина передал оружие человеку, действовавшему от лица правоохранительных органов, и получил за него 10 тыс. рублей. Сразу после этого фигуранта задержали.
Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка и сбыт огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия). Суд приговорил его к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках