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Преступления Происшествия

Нелегал на трассе М‑5 пытался откупиться от полиции и получил выдворение из страны

БОРСКИЙ. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Борском районе пресекли попытку иностранца уйти от ответственности не только за нарушение миграционного режима, но и за попытку подкупа полицейского, сообщили в областном ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Инцидент произошел в августе на трассе М‑5 "Урал". Сотрудники ГАИ остановили легковой автомобиль для проверки. Выяснилось, что 48‑летний водитель-иностранец нарушает порядок пребывания в России: он уклонялся от выезда после истечения разрешенного срока.

Ситуация обострилась, когда мужчина в патрульном автомобиле попытался дать инспектору взятку — предложил деньги, чтобы избежать оформления правонарушения. После отказа и предупреждения о последствиях нарушитель не остановился и спрятал 4 тыс. рублей между сиденьями. Полицейский сообщил о случившемся руководству, а злоумышленника задержали и передали следственно‑оперативной группе.

Помимо попытки дачи взятки, в отношении иностранца рассмотрели материалы по административному нарушению. Ему назначили штраф в 2 тыс. рублей и административное выдворение за пределы РФ.

Сейчас мужчина находится в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Самарской области до принудительной высылки. После выезда из страны ему запретят въезд в Россию.

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