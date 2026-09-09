Нелегал на трассе М‑5 пытался откупиться от полиции и получил выдворение из страны

В Борском районе пресекли попытку иностранца уйти от ответственности не только за нарушение миграционного режима, но и за попытку подкупа полицейского, сообщили в областном ГУ МВД.
Инцидент произошел в августе на трассе М‑5 "Урал". Сотрудники ГАИ остановили легковой автомобиль для проверки. Выяснилось, что 48‑летний водитель-иностранец нарушает порядок пребывания в России: он уклонялся от выезда после истечения разрешенного срока.
Ситуация обострилась, когда мужчина в патрульном автомобиле попытался дать инспектору взятку — предложил деньги, чтобы избежать оформления правонарушения. После отказа и предупреждения о последствиях нарушитель не остановился и спрятал 4 тыс. рублей между сиденьями. Полицейский сообщил о случившемся руководству, а злоумышленника задержали и передали следственно‑оперативной группе.
Помимо попытки дачи взятки, в отношении иностранца рассмотрели материалы по административному нарушению. Ему назначили штраф в 2 тыс. рублей и административное выдворение за пределы РФ.
Сейчас мужчина находится в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Самарской области до принудительной высылки. После выезда из страны ему запретят въезд в Россию.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках