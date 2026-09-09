Нелегал на трассе М‑5 пытался откупиться от полиции и получил выдворение из страны

В Борском районе пресекли попытку иностранца уйти от ответственности не только за нарушение миграционного режима, но и за попытку подкупа полицейского, сообщили в областном ГУ МВД.

Инцидент произошел в августе на трассе М‑5 "Урал". Сотрудники ГАИ остановили легковой автомобиль для проверки. Выяснилось, что 48‑летний водитель-иностранец нарушает порядок пребывания в России: он уклонялся от выезда после истечения разрешенного срока.

Ситуация обострилась, когда мужчина в патрульном автомобиле попытался дать инспектору взятку — предложил деньги, чтобы избежать оформления правонарушения. После отказа и предупреждения о последствиях нарушитель не остановился и спрятал 4 тыс. рублей между сиденьями. Полицейский сообщил о случившемся руководству, а злоумышленника задержали и передали следственно‑оперативной группе.

Помимо попытки дачи взятки, в отношении иностранца рассмотрели материалы по административному нарушению. Ему назначили штраф в 2 тыс. рублей и административное выдворение за пределы РФ.

Сейчас мужчина находится в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД по Самарской области до принудительной высылки. После выезда из страны ему запретят въезд в Россию.