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Преступления Происшествия

Мошенники выманили у селянина из Исаклинского района полмиллиона рублей

ИСАКЛЫ. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Исаклинском районе жертвой мошенников стал 63-летний мужчина, который потерял более 500 тысяч рублей, поверив аферистам, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Схема обмана оказалась распространенной: мужчине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками несуществующей организации, которая обеспечивает безопасность вкладов, и сообщили о подозрительных операциях по его банковским счетам.

Звонившие убедили мужчину немедленно снять все сбережения со всех имеющихся у него вкладов и перевести деньги через банкомат на якобы безопасный счет, который они ему указали.

Мошенники также настоятельно советовали не рассказывать о происходящем родственникам и никому не сообщать о своих действиях. В результате доверчивый мужчина выполнил все инструкции аферистов и лишился значительной суммы денег.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к хищению, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Возбуждено уголовное дело.

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