Мошенники выманили у селянина из Исаклинского района полмиллиона рублей

В Исаклинском районе жертвой мошенников стал 63-летний мужчина, который потерял более 500 тысяч рублей, поверив аферистам, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Схема обмана оказалась распространенной: мужчине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками несуществующей организации, которая обеспечивает безопасность вкладов, и сообщили о подозрительных операциях по его банковским счетам.
Звонившие убедили мужчину немедленно снять все сбережения со всех имеющихся у него вкладов и перевести деньги через банкомат на якобы безопасный счет, который они ему указали.
Мошенники также настоятельно советовали не рассказывать о происходящем родственникам и никому не сообщать о своих действиях. В результате доверчивый мужчина выполнил все инструкции аферистов и лишился значительной суммы денег.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и разыскивают лиц, причастных к хищению, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках