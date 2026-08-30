В Отрадном полиция задержала искательницу "закладок"

В Отрадном возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, задержанной оперуполномоченными по подозрению в хранении синтетического наркотика, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В июле на ул. 5-й Северный проезд в Отрадном полиция обратила внимание на женщину, которая отодвинув ветки и листья возле дерева, подняла что-то с земли и, не рассматривая находку, быстрым шагом направилась в сторону соседних домов.
После непродолжительной погони правоохранители остановили прохожую. Ей оказалась ранее судимая за незаконный оборот наркотиков 22-летней местная жительница. При себе у нее оказался сверток с синтетическим наркотиком в крупном размере. Женщина пояснила, что запрещенное вещество хранила для личного употребления, без цели сбыта.
Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках