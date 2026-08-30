В Отрадном полиция задержала искательницу "закладок"

В Отрадном возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, задержанной оперуполномоченными по подозрению в хранении синтетического наркотика, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В июле на ул. 5-й Северный проезд в Отрадном полиция обратила внимание на женщину, которая отодвинув ветки и листья возле дерева, подняла что-то с земли и, не рассматривая находку, быстрым шагом направилась в сторону соседних домов.

После непродолжительной погони правоохранители остановили прохожую. Ей оказалась ранее судимая за незаконный оборот наркотиков 22-летней местная жительница. При себе у нее оказался сверток с синтетическим наркотиком в крупном размере. Женщина пояснила, что запрещенное вещество хранила для личного употребления, без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело.