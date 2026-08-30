"Крылья Советов" в Грозном сыграли вничью с "Ахматом" — 3:3

В субботу, 29 августа, в шестом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Грозном встречались с "Ахматом".
Счет в матче открыли самарцы на 15 минуте игры, после перехвата мяча Доминок Орозом на своей половине поля в результате быстрой контратаки с передачи Мартина Крамарича красивым ударом Иван Олейников отправил мяч в сетку — 0:1. Хозяева поля отыгрались и вышли в перед на 36 и 38 минуте матча, забили Лечи Садулаев и Эгаш Касинтура — 2:1. В компенсированное к первому тайму время Юрий Горшков подал угловой, и Никита Чернов головой отправил мяч в ворота, и команды на перерыв угли при счете — 2:2. На 60 минуте Шеоргий Мелкадзе вновь вывел "Ахмат" вперед — 3:2. На 72 встречи получив мяч от Максима Витюгова Иван Олейников дальним ударом сравнял счет — 3:3.
В следующем матче "Крылья Советов" сыграют в Калининграде с "Балтикой". Игра 3 тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России состоится в среду, 2 сентября, в 21:45.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.