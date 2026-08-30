"Крылья Советов" в Грозном сыграли вничью с "Ахматом" — 3:3

В субботу, 29 августа, в шестом туре Альфа-Банк РПЛ "Крылья Советов" в Грозном встречались с "Ахматом".

Счет в матче открыли самарцы на 15 минуте игры, после перехвата мяча Доминок Орозом на своей половине поля в результате быстрой контратаки с передачи Мартина Крамарича красивым ударом Иван Олейников отправил мяч в сетку — 0:1. Хозяева поля отыгрались и вышли в перед на 36 и 38 минуте матча, забили Лечи Садулаев и Эгаш Касинтура — 2:1. В компенсированное к первому тайму время Юрий Горшков подал угловой, и Никита Чернов головой отправил мяч в ворота, и команды на перерыв угли при счете — 2:2. На 60 минуте Шеоргий Мелкадзе вновь вывел "Ахмат" вперед — 3:2. На 72 встречи получив мяч от Максима Витюгова Иван Олейников дальним ударом сравнял счет — 3:3.

В следующем матче "Крылья Советов" сыграют в Калининграде с "Балтикой". Игра 3 тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России состоится в среду, 2 сентября, в 21:45.