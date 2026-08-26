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Футбол Спорт

Трансфер Ивана Олейникова в "Локо": "Разговор с агентами не пошёл"

МОСКВА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Переход полузащитника "Крыльев Советов" Ивана Олейникова в "Локомотив" не состоится. Об этом пишет championat.com со ссылкой на футбольного агента Тимура Гурцкая.

"На этой неделе в "Локомотив" должен был перейти Олейников, но переговоры прошли чудовищно неудачно. С "Крыльями" всё согласовано, у Олейникова стоят отступные, однако можно было поторговаться так же, как по Бабкину. Руководитель "Локомотива" не хочет расставаться с деньгами. Он выдал их каким-то образом на Бабкина, а в ситуации с Олейниковым разговор с агентами не пошёл", — сообщил Гурцкая.

По его словам, генеральный директор московского "Локомотива" Борис Ротенберг планирует покупать игроков на своих условиях. "На футболиста надо было дать 100 млн, он предложил 10. Олейников стоит 150 млн, 100 млн агентских попросили, а предложили 10. Сторона игрока не пошла на это. Когда у вас просят 100, а вы даёте 10, вы срываете переговоры", — сказал Гурцкая. 

Напомним, полузащитник самарского клуба находился в сфере интересов трех команд - "Локомотива", "Динамо" и "Ахмата".

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