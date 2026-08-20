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Футбол Спорт

Томас Гальдамес: "Больше нравится играть по флангу – это моя естественная позиция"

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник "Крыльев Советов" Томас Гальдамес после матча с петербургским "Зенитом" рассказал, на какой позиции ему комфортнее действовать, а также отметил свою готовность при необходимости сыграть практически в любой линии.

Фото: предоставлено автором

Напомним, что во 2-м туре группового этапа Кубка России самарцы и "Зенит" завершили основное время встречи без забитых мячей — 0:0. В серии пенальти победа досталась петербургской команде — 5:3.

— Томас, если говорить конкретно о твоей позиции на поле, где тебе самому комфортнее играть — на фланге обороны или в центре?

— Больше всего мне нравится играть на фланге, потому что это моя естественная позиция. Именно там я чувствую себя наиболее комфортно и привычно.

Но при этом я могу сыграть и в центре обороны, и на позиции правого защитника. В принципе, готов действовать там, где это будет необходимо команде и где меня увидит тренерский штаб.
Нападающего, вратаря..., — с улыбкой добавил Гальдамес, давая понять, что готов при необходимости помочь команде практически на любой позиции.

Для Томаса нынешний сезон становится возможностью проявить свою универсальность и адаптироваться к требованиям тренерского штаба. При этом сам защитник не скрывает: наиболее привычной и комфортной для него остаётся игра именно на фланге обороны.

Ближайший матч "Крылья Советов" проведут в рамках чемпионата России. В воскресенье, 23 августа, самарцы сыграют с тольяттинским "Акроном" в матче 5-го тура РПЛ. Встреча на "Солидарность Самара Арене" начнётся в 14:00.

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