Сергей Собянин: "Московская билетная система работает в 37 регионах России, включая Самарскую область"

Московская билетная система, которая внедряется в регионах по Народной программе "Единой России", теперь действует уже в 37 субъектах страны. В их числе — Самарская область, где система оплаты проезда по карте "Тройка" активно внедряется с 2025 г., а полноценный запуск запланирован на 2026 год. Об этом сообщил член Высшего совета партии, мэр Москвы Сергей Собянин.

Система ежедневно обрабатывает более четырёх миллионов транзакций. По словам Сергея Собянина, масштабирование разработки началось в 2020 году. Это вклад столицы в цифровизацию транспортной отрасли и развитие транспортной системы совместно с регионами.

"Мы делимся этой разработкой с 2020 года. Это наш вклад в цифровизацию отрасли и развитие совместно с регионами транспортной системы России", — пояснил Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что использование столичной билетной системы повышает прозрачность транспортной отрасли: все транзакции фиксируются автоматически. Для перевозчиков упрощается формирование отчётности, а аналитика транзакций позволяет эффективнее управлять маршрутной сетью — корректировать расписание и распределять подвижной состав.

"Растёт популярность городского транспорта, так как пассажирам удобно оплачивать проезд разными способами. Например, в Новосибирске с начала года пассажиропоток вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — подчеркнул Сергей Собянин.

Все эти преимущества становятся доступны регионам без дополнительных инвестиций с их стороны. Поэтому интерес к системе растёт: в текущем году она заработала в Ивановской, Брянской и Запорожской областях.

Самарская область является одним из регионов, где внедряется единая билетная система. Как отмечают местные власти, отличительная особенность карты "Тройка" — возможность использовать её не только в Самаре, но и в других городах России, где действует аналогичная система. Это особенно удобно для пассажиров, часто совершающих поездки.

Мэр Самары Иван Носков ранее отмечал, что новая система создаётся для повышения комфорта жителей и упрощения пересадок между разными видами городского транспорта. Карту можно будет пополнять дистанционно через мобильные приложения и терминалы.

Согласно планам, система "Тройка" станет совместимой с аналогичными проектами в других городах, включая Москву, что будет удобно для жителей, регулярно бывающих в столице.

В "Единой России" подчёркивают, что системное обновление транспортной системы страны является одним из ключевых направлений Народной программы партии, направленной на повышение качества жизни людей и развитие доступного общественного транспорта.

Напомним, что развитие транспортной инфраструктуры — одна из наиболее волнующих жителей Самарской области тем. В регионе ведётся масштабная работа по обновлению автопарка, ремонту дорог и развитию интеллектуальных транспортных систем. В 2026 г. запланирована модернизация вокзалов в Самаре по народной программе "Единой России" и РЖД.

С 2022 г. Москва также сотрудничает в транспортной сфере с Луганской Народной Республикой, куда поставлено новое оборудование для оплаты проезда и подключены крупные перевозчики.