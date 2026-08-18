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Экономика и бизнес

Технологические компании из Самарской области получили гранты Фонда содействия инновациям

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Две компании из Самарской области — резиденты технопарка "Жигулевская долина" — стали победителями конкурсов Фонда содействия инновациям. ООО "Газ Сервис Консалтинг" и ООО "Оптимум Лаб Самара" вошли в число лучших по итогам конкурсов "Старт-2" и "Бизнес-Старт". По итогам двух конкурсов всего победителями признаны 64 технологические компании из 24 регионов России. Общий объем грантовой поддержки на развитие проектов составит 860,5 млн рублей.

Фото: минэкономразвития Самарской области

Конкурсы "Старт–2" и "Бизнес–Старт" проводятся Фондом содействия инновациям совместно с Минэкономразвития России в рамках федерального проекта "Технологии" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" и направлены на поддержку технологических компаний, создающих конкурентоспособные отечественные разработки и обеспечивающих их внедрение в реальный сектор экономики. Обе самарские компании имеют статус малой технологической компании (МТК), что обеспечило им дополнительные баллы при рассмотрении и оценке проектов.

ООО "Газ Сервис Консалтинг" стало победителем конкурса "Бизнес–Старт" с проектом "Коммерциализация технологической платформы для интенсификации добычи нефти и газа с цифровым сопровождением", размер гранта составил 18 млн рублей. Компания реализует комплексные инжиниринговые и сервисные услуги для предприятий нефтегазовой, нефтехимической промышленности и энергетического сектора.

ООО "Оптимум Лаб Самара" победило в конкурсе "Старт–2" с проектом "Разработка программного комплекса для планирования контейнерных потоков и парка фитинговых платформ, а также расписаний ремонтных работ и мобильных бригад", получив грант в размере 10 млн рублей. Разработка компании автоматизирует оптимальное планирование ресурсов транспортных и промышленных предприятий, заменяя электронные таблицы и дорогие узкоспециализированные инструменты. Средства гранта планируется направить на развитие проекта, проведение НИОКР и маркетинговую кампанию.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание развитию инновационного потенциала региона и поддержке технологических компаний. Глава региона неоднократно подчеркивал необходимость наращивать масштабы и качественно реализовывать национальные проекты технологического лидерства, стимулировать высокотехнологичные производства и укреплять научный и кадровый потенциал.

"Мы создаем все условия для того, чтобы талантливые разработчики и ученые могли коммерциализировать свои идеи и выводить на рынок конкурентоспособную продукцию. В этом им помогают и возможности статуса МТК, и меры господдержки, созданные на уровне региона, и инструменты федеральных институтов развития", — отметил заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

В последнем Рейтинге инновационного развития субъектов РФ, подготовленном экспертами НИУ "Высшая школа экономики", регион сохранил позиции в группе лидеров по значению российского регионального инновационного индекса (РРИИ). По показателям, которые оценивают социально-экономические условия для инновационной деятельности, Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров.

"Технопарк "Жигулевская долина", как площадка регионального представительства Фонда содействия инновациям, активно привлекает технологических предпринимателей на конкурсы ФСИ, популяризирует грантовые программы, работает с заявителями на всех этапах развития проектов — от формирования идеи и подачи заявки до исполнения договорных обязательств и дальнейшей коммерциализации проектов", — отметил директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко, который с 2019 года является региональным представителем Фонда содействия инновациям.

Более детальную информацию и консультацию по участию в конкурсах Фонда можно получить у руководителя направления молодежных программ технопарка Натальи Стрелковой: тел. +7 (8482) 93-00-93 (доб. 932), e-mail: strelkova.n@cik63.ru

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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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