Технологические компании из Самарской области получили гранты Фонда содействия инновациям

Две компании из Самарской области — резиденты технопарка "Жигулевская долина" — стали победителями конкурсов Фонда содействия инновациям. ООО "Газ Сервис Консалтинг" и ООО "Оптимум Лаб Самара" вошли в число лучших по итогам конкурсов "Старт-2" и "Бизнес-Старт". По итогам двух конкурсов всего победителями признаны 64 технологические компании из 24 регионов России. Общий объем грантовой поддержки на развитие проектов составит 860,5 млн рублей.

Конкурсы "Старт–2" и "Бизнес–Старт" проводятся Фондом содействия инновациям совместно с Минэкономразвития России в рамках федерального проекта "Технологии" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" и направлены на поддержку технологических компаний, создающих конкурентоспособные отечественные разработки и обеспечивающих их внедрение в реальный сектор экономики. Обе самарские компании имеют статус малой технологической компании (МТК), что обеспечило им дополнительные баллы при рассмотрении и оценке проектов.

ООО "Газ Сервис Консалтинг" стало победителем конкурса "Бизнес–Старт" с проектом "Коммерциализация технологической платформы для интенсификации добычи нефти и газа с цифровым сопровождением", размер гранта составил 18 млн рублей. Компания реализует комплексные инжиниринговые и сервисные услуги для предприятий нефтегазовой, нефтехимической промышленности и энергетического сектора.

ООО "Оптимум Лаб Самара" победило в конкурсе "Старт–2" с проектом "Разработка программного комплекса для планирования контейнерных потоков и парка фитинговых платформ, а также расписаний ремонтных работ и мобильных бригад", получив грант в размере 10 млн рублей. Разработка компании автоматизирует оптимальное планирование ресурсов транспортных и промышленных предприятий, заменяя электронные таблицы и дорогие узкоспециализированные инструменты. Средства гранта планируется направить на развитие проекта, проведение НИОКР и маркетинговую кампанию.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание развитию инновационного потенциала региона и поддержке технологических компаний. Глава региона неоднократно подчеркивал необходимость наращивать масштабы и качественно реализовывать национальные проекты технологического лидерства, стимулировать высокотехнологичные производства и укреплять научный и кадровый потенциал.

"Мы создаем все условия для того, чтобы талантливые разработчики и ученые могли коммерциализировать свои идеи и выводить на рынок конкурентоспособную продукцию. В этом им помогают и возможности статуса МТК, и меры господдержки, созданные на уровне региона, и инструменты федеральных институтов развития", — отметил заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

В последнем Рейтинге инновационного развития субъектов РФ, подготовленном экспертами НИУ "Высшая школа экономики", регион сохранил позиции в группе лидеров по значению российского регионального инновационного индекса (РРИИ). По показателям, которые оценивают социально-экономические условия для инновационной деятельности, Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров.

"Технопарк "Жигулевская долина", как площадка регионального представительства Фонда содействия инновациям, активно привлекает технологических предпринимателей на конкурсы ФСИ, популяризирует грантовые программы, работает с заявителями на всех этапах развития проектов — от формирования идеи и подачи заявки до исполнения договорных обязательств и дальнейшей коммерциализации проектов", — отметил директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко, который с 2019 года является региональным представителем Фонда содействия инновациям.