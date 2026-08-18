Стала известна дата "Кросса Нации - 2026"

Любители активного образа жизни смогут принять участие во всероссийском дне бега "Кросс Нации". Он состоится в субботу, 26 сентября, на верхней поляне лыжного комплекса "Чайка" (пгт. Смышляевка, ул. Олимпийская, 4).
"Это не просто соревнование, а настоящий праздник спорта для всей семьи! Здесь каждый найдет дистанцию по силам: от забега для самых маленьких до трассы для опытных атлетов", — сообщают организаторы.
Для участия необходимо подать электронную заявку через Госуслуги. Прием заявок начнется с 19 августа. Ссылка для регистрации.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.