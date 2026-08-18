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Массовый спорт Спорт

Стала известна дата "Кросса Нации - 2026"

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Любители активного образа жизни смогут принять участие во всероссийском дне бега "Кросс Нации". Он состоится в субботу, 26 сентября, на верхней поляне лыжного комплекса "Чайка" (пгт. Смышляевка, ул. Олимпийская, 4).

Фото: Александра Белова

"Это не просто соревнование, а настоящий праздник спорта для всей семьи! Здесь каждый найдет дистанцию по силам: от забега для самых маленьких до трассы для опытных атлетов", — сообщают организаторы.

Для участия необходимо подать электронную заявку через Госуслуги. Прием заявок начнется с 19 августа. Ссылка для регистрации.

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