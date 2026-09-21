В Самаре начала работу комиссия по допуску участников "Кросса нации"

Сегодня начинает свою работу комиссия по допуску участников Всероссийского дня бега "Кросс нации" в Самарской области, приуроченного к Году единства народов России.
Напомним, 26 сентября в стране состоится Всероссийский день бега "Кросс нации", проходящий по госпрограмме "Спорт России" и приуроченный к Году единства народов России.
В нашем регионе мероприятие проводится в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области на 2026 год.
В Самарской области старты "Кросса нации" организуют Тольятти, Жигулевск, Нефтегорск, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Чапаевск, Безенчук, Большая Черниговка, Борское, Варламово, Елховка, Исаклы, Камышла, Кинель-Черкассы, Клявлино, Кошки, Красноармейское, Пестравка, Серноводск, Хворостянка, Челно-Вершины, Шентала и Южный город.
Центральный старт пройдет на лыжной базе "Чайка" в пос. Управленческий в Самаре. Программа соревнований включает массовый забег на 1000 м для всех желающих без ограничения возраста, а также спортивные забеги на 1000, 4000, 6000, 8000 и 12000 м в различных возрастных группах — от 6 лет и старше. Также в программе выступления творческих коллективов, работа интерактивных площадок, лазертаг для семей участников СВО, информационная площадка ВФСК ГТО. Начало мероприятия в 10:00.
Зарегистрироваться на "Кросс нации" в Самаре, городах и районах Самарской области можно на Госуслугах.
Для получения стартового номера необходимо пройти комиссию по допуску.
Для индивидуальной регистрации и прохождения комиссии по допуску понадобятся:
— документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении)
— полис ОМС
— медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях
— согласие на обработку персональных данных
Организации предоставляют:
— заявку, заверенную врачом и руководителем командирующей организации
— согласие на обработку персональных данных
Комиссия по допуску участников работает:
— 21–25 сентября | 12:00–20:00
"МТЛ-2", Самара, Советской Армии, 253в
— 26 сентября | 08:30–09:30, 09:30–11:00
"Чайка", Самара, Красноглинское шоссе, 116.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.