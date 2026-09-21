16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре начала работу комиссия по допуску участников "Кросса нации" Две новые спортивные площадки открылись в Жигулевске В Кинельском районе открыта новая спортивная площадка В Волжском районе прошли соревнования XIX Спартакиады среди жителей Скейтпарк в Тольятти стал точкой притяжения для любителей экстрима

Массовый спорт Спорт

В Самаре начала работу комиссия по допуску участников "Кросса нации"

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сегодня начинает свою работу комиссия по допуску участников Всероссийского дня бега "Кросс нации" в Самарской области, приуроченного к Году единства народов России.

Фото: Александра Белова

Напомним, 26 сентября в стране состоится Всероссийский день бега "Кросс нации", проходящий по госпрограмме "Спорт России" и приуроченный к Году единства народов России.

В нашем регионе мероприятие проводится в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области на 2026 год.

В Самарской области старты "Кросса нации" организуют Тольятти, Жигулевск, Нефтегорск, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Чапаевск, Безенчук, Большая Черниговка, Борское, Варламово, Елховка, Исаклы, Камышла, Кинель-Черкассы, Клявлино, Кошки, Красноармейское, Пестравка, Серноводск, Хворостянка, Челно-Вершины, Шентала и Южный город.

Центральный старт пройдет на лыжной базе "Чайка" в пос. Управленческий в Самаре. Программа соревнований включает массовый забег на 1000 м для всех желающих без ограничения возраста, а также спортивные забеги на 1000, 4000, 6000, 8000 и 12000 м в различных возрастных группах — от 6 лет и старше. Также в программе выступления творческих коллективов, работа интерактивных площадок, лазертаг для семей участников СВО, информационная площадка ВФСК ГТО. Начало мероприятия в 10:00.
Зарегистрироваться на "Кросс нации" в Самаре, городах и районах Самарской области можно на Госуслугах.

Для получения стартового номера необходимо пройти комиссию по допуску.

Для индивидуальной регистрации и прохождения комиссии по допуску понадобятся:

— документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении)
— полис ОМС
— медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях
— согласие на обработку персональных данных

Организации предоставляют:

— заявку, заверенную врачом и руководителем командирующей организации
— согласие на обработку персональных данных

Комиссия по допуску участников работает:

— 21–25 сентября | 12:00–20:00
"МТЛ-2", Самара, Советской Армии, 253в

— 26 сентября | 08:30–09:30, 09:30–11:00
"Чайка", Самара, Красноглинское шоссе, 116.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 29 апреля 2015 06:54 В Самаре прошел фестиваль "Открытие летнего велосезона"

Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.

М С 09 декабря 2014 07:45 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.

Thought Mind 06 декабря 2014 19:31 В Сергиевске отметили победу ФК "Сергиевск" в первенстве МФС "Приволжье"

повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?

Максим Ромашов 12 апреля 2013 16:16 Николай Меркушкин: "В Самаре должно быть как минимум 12 ледовых площадок"

Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.

Дмитрий Гр 04 марта 2013 09:26 В Самаре состоялся финальный этап турнира по мини-футболу "Дружба народов"

финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.

Фото на сайте

В Самаре прошли всероссийские соревнования по чирлидингу "Волжские просторы"

В Самаре прошли всероссийские соревнования по чирлидингу "Волжские просторы"

Каждому - по медали: публикуем фото с многотысячного забега в Самаре, в котором не осталось проигравших

Каждому - по медали: публикуем фото с многотысячного забега в Самаре, в котором не осталось проигравших

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4