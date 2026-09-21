В Самаре начала работу комиссия по допуску участников "Кросса нации"

Сегодня начинает свою работу комиссия по допуску участников Всероссийского дня бега "Кросс нации" в Самарской области, приуроченного к Году единства народов России.

Напомним, 26 сентября в стране состоится Всероссийский день бега "Кросс нации", проходящий по госпрограмме "Спорт России" и приуроченный к Году единства народов России.

В нашем регионе мероприятие проводится в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Самарской области на 2026 год.

В Самарской области старты "Кросса нации" организуют Тольятти, Жигулевск, Нефтегорск, Новокуйбышевск, Октябрьск, Отрадный, Чапаевск, Безенчук, Большая Черниговка, Борское, Варламово, Елховка, Исаклы, Камышла, Кинель-Черкассы, Клявлино, Кошки, Красноармейское, Пестравка, Серноводск, Хворостянка, Челно-Вершины, Шентала и Южный город.

Центральный старт пройдет на лыжной базе "Чайка" в пос. Управленческий в Самаре. Программа соревнований включает массовый забег на 1000 м для всех желающих без ограничения возраста, а также спортивные забеги на 1000, 4000, 6000, 8000 и 12000 м в различных возрастных группах — от 6 лет и старше. Также в программе выступления творческих коллективов, работа интерактивных площадок, лазертаг для семей участников СВО, информационная площадка ВФСК ГТО. Начало мероприятия в 10:00.

Зарегистрироваться на "Кросс нации" в Самаре, городах и районах Самарской области можно на Госуслугах.

Для получения стартового номера необходимо пройти комиссию по допуску.

Для индивидуальной регистрации и прохождения комиссии по допуску понадобятся:

— документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении)

— полис ОМС

— медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях

— согласие на обработку персональных данных

Организации предоставляют:

— заявку, заверенную врачом и руководителем командирующей организации

— согласие на обработку персональных данных

Комиссия по допуску участников работает:

— 21–25 сентября | 12:00–20:00

"МТЛ-2", Самара, Советской Армии, 253в

— 26 сентября | 08:30–09:30, 09:30–11:00

"Чайка", Самара, Красноглинское шоссе, 116.