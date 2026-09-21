Налоговая служба напомнила о сроке уплаты имущественных налогов

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Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области напоминает, что не позднее 1 декабря 2026 г. необходимо уплатить имущественные налоги физических лиц, а также в отдельных случаях налог на доходы физических лиц.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области