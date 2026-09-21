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Общество

В Самарской области впервые проходит всероссийская акция "Деменция.net"

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До 3 октября 2026 года самарцы могут бесплатно пройти раннюю диагностику когнитивных изменений. Самарская область — один из 53 регионов, в которых впервые проходит акция по раннему выявлению первых признаков деменции.

Подробности о первичном скрининге когнитивного здоровья на специальной страничке акции: деменция.онлайн.

Тестирование займет всего 10 минут — и каждый желающий сможет получить ответ на один из самых важных вопросов: пора ли беспокоиться о когнитивном здоровье и обращаться к врачу? А также получить консультацию от волонтеров проекта, как заботиться о здоровье своего мозга и куда необходимо обращаться при подозрении на нарушения памяти. Планируется, что за время проведения акции сотни жителей Саратова смогут бесплатно пройти раннюю диагностику когнитивных изменений — как самостоятельно, так и привести своих старших близких.

Наталья Русакова, руководитель социального проекта Деменция.nеt: "Обязательно приходите сами и приводите своих родителей, бабушек и дедушек. Люди старшего возраста нередко избегают разговоров о проблемах с памятью и других когнитивных изменениях, даже когда сами замечают тревожные симптомы. И здесь важно не упустить момент: наша задача — вовремя обратить внимание на первые тревожные сигналы и как можно раньше оказать поддержку!".

Не стоит недооценивать важность подобных скрининговых мер: деменция уже затронула более 55 млн человек по всему миру, и согласно прогнозам, к 2050 году это число почти утроится и достигнет 152 млн. И именно ранняя диагностика и профилактика сегодня остаются главным оружием в борьбе за здоровое и активное долголетие!

Для жителей Самарской области организаторы акции предусмотрели возможность пройти онлайн-тест на сайте.

Социальный проект Деменция.net (АНО "Деменция.нет") — социальный проект о когнитивном здоровье. С 2021 года специалисты проекта оказывают помощь людям с деменцией и их семьям, а также занимаются профилактикой и ранней диагностикой когнитивных заболеваний. Благодаря работе организации в России ежегодно проходят сотни профилактических и диагностических мероприятий, а люди с деменцией могут получить бесплатную помощь — лечение и специализированный уход.

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